La Capital | Ovación | técnico

Uno de los técnicos argentinos más exitosos renunció al equipo donde acaba de asumir por los malos resultados

Se hizo cargo del equipo a mitad de año. Consiguió dos victorias, dos empates y tres derrotas. Es uno de los argentinos que más títulos tiene

25 de agosto 2025 · 15:34hs
Olimpia perdió 2 a 0 con General Caballero en la Liga de Paraguay y el técnico argentino Ramón Díaz renunció. 

Foto: ABC Color

Olimpia perdió 2 a 0 con General Caballero en la Liga de Paraguay y el técnico argentino Ramón Díaz renunció. 

Uno de los entrenadores argentinos más prestigiosos renunció como director técnico de un equipo grande del fútbol paraguayo apenas siete partidos después de haber asumido el cargo. Dijo que los resultados no se dieron y que prefirió alejarse para no complicar al club.

Se trata de Ramón Díaz, quien presentó la renuncia al cargo en Olimpia después de perder por 2 a 0 ante el modesto equipo de General Caballero el partido correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura de Paraguay.

"En el fútbol necesitas resultados, y más en un equipo grande", dijo Ramón Díaz al presentar la renuncia. Y añadió: "Los resultados no se dieron y creo que lo mejor es que me vaya para no complicar ni al club ni al presidente ni a la gente, que se comportó de manera maravillosa con nosotros".

Leer más: El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados y entraron contra Central en el clásico

Un técnico recién llegado

El Pelado, uno de los técnicos más ganadores de la historia del fútbol argentino, había asumido en Olimpia a mediados de año y trabajaba junto a uno de sus hijos. Su último paso había sido por el fútbol brasileño, donde primero dirigió al Vasco Da Gama y luego al Corinthians, el gigante de San Pablo.

Leer más: La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba

Díaz dedicó un párrafo especial para agradecer, "principalmente a los jugadores", pero también a los hinchas del Decano del fútbol paraguayo, que fue tres veces campeón de la Copa Libertadores.

El Pelado dirigió a Olimpia en apenas siete partidos, de los cuales ganó dos, empató la misma cantidad y perdió tres, entre ellos el clásico ante Cerro Porteño.

El Decano está noveno en el torneo Clausura y quinto en la tabla anual, su peor campaña en los últimos cuatro años.

Noticias relacionadas
El Santos viene de perder 2 a 0 ante Bahía y Juan Pablo Vojvoda tendrá el duro desafío de hacerse cargo. El objetivo del ex-Newells será salvarlo del descenso. 

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Newells venció en el fútbol femenino a SAT por 4 a 1 tras ir perdiendo 1 a 0.

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Central logró en el fútbol femenino su primer éxito en el segundo torneo del año.

Fútbol Femenino de AFA: Central ganó tres puntos que le sirven para las dos tablas

El Chacho Coudet les pidió a sus jugadores que fueran más agresivos. 

La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba

Ver comentarios

Las más leídas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Lo último

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Duro comunicado de Cáritas contra Israel: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación

Duro comunicado de Cáritas contra Israel: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) reveló que el derrumbe fue generalizado en todos los servicios públicos. El de transporte de pasajeros descendió un 9,6 por ciento interanual

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital provincial de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital provincial de Santa Fe

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Ovación
El duro desafío que le espera a un ex-Newells en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores
OVACIÓN

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

El duro desafío que le espera a un ex-Newells en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Newells demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Fútbol Femenino de AFA: Central ganó tres puntos que le sirven para las dos tablas

Fútbol Femenino de AFA: Central ganó tres puntos que le sirven para las dos tablas

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Ovidio Lagos, 200 años después: una visita teatralizada en los rincones de La Capital

Ovidio Lagos, 200 años después: una visita teatralizada en los rincones de La Capital

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos
La Ciudad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición
Policiales

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo