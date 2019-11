“No somos un equipo de velocistas, sí tenemos buena posesión para hacer correr al rival”. Con esta frase el entrenador Frank Kudelka prácticamente adelantó el jueves el equipo que piensa para recibir hoy a River, aunque en parte. Primero porque es real la relación «no velocistas/posesión de la pelota» y es simple demostrarlo con Maxi Rodríguez y Mauro Formica en la cancha, y para este partido con Denis Rodríguez (ver página 4). No tanto para que corra el adversario debido a que el conjunto de Marcelo Gallardo no es precisamente corredor. “Es una buena oportunidad para recuperarnos”, dijo también el DT rojinegro. Claro, ganarle al millonario da plafón (sino preguntar en la vereda de enfrente). Pero de caer, le costará mucho levantarse. ¿La igualdad? No es mala. ¿El juego del equipo? Hoy al hincha le interesa poco. El resultado es lo trascendente.

En la previa la tabla que importa, que es la del promedio, lo muestra a Newell’s a salvo. Al final del juego, los leprosos querrán verse también alejados. Y festejando, sin importar que el resultado fuese justo sino favorable.

Claro que estarán pendientes de si juegan, y cómo, la Fiera, el Gato y la Pantera Leal, quienes con Albertengo (en lugar de Salinas) serán los encargados principales de ir por el gol. Obvio, si lo convierten Lema, Gentiletti o Bíttolo daría lo mismo si sirve para el resultado.

Estos futbolistas deben estar en contacto con la pelota. La mueven bien y en este aspecto la pelea puede ser de igual a igual con los millonarios Juanfer Quinteros, Palacios, Nacho Fernández y Borré. La mayor diferencia a favor de la visita es que al juego lo tienen más aceitado, y en ganador, con el aura del Muñeco como técnico.

Y de un lado y otro estarán dos volantes de marca que serán duros obstáculos: Julián Fernández volviendo al equipo leproso tras la suspensión por cinco amarillas y Leonardo Ponzio, porque River viene sin Enzo Pérez y sin De la Cruz. Bajo los tres palos, dos muy buenos arqueros.

No todo es tenencia, aunque con la pelota en poder el que la tiene que quitar debe hacer el desgaste. Como si el desnivel en el resultado se da rápido, el que corra para empatar deberá asumir ese rol. En un partido entre dos grandes como son Newell’s y River ninguno está de partenaire, por más que las realidades son bien distintas. Con los de Núñez queriendo dar pelea en busca del primer puesto. Con los del Parque tratando de conseguir el aire que se les escapó en las últimas cuatro fechas.

