La semana que pintaba dentro de todo tranquila para Leonardo Fernández, amén de los cambios que pensó y llevó a la práctica, se complicó a último momento. Ayer, a los pocos minutos de haber comenzado el ensayo futbolístico el entrenador se vio obligado a meter un retoque más. La situación tuvo como principal protagonista a Maximiliano Lovera, quien sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo, por lo que rápidamente debió ser reemplazado. En su lugar ingresó Marco Ruben, que será finalmente quien acompañe a Zampedri en la delantera mañana frente a Godoy Cruz. Así, todas aquellas pruebas que realizó (también algunos minutos ayer) con un nuevo esquema quedaron en la nada. Es que la presencia del 9 hará que el equipo no tenga tanta flexibilidad táctica y que el 4-4-2 utilizado hasta aquí sea el indicado. Después, estaba la chance de que José Luis Fernández se quedara afuera y así será nomás (en su lugar irá Alfonso Parot), mientras que Mauricio Martínez (ayer lo reemplazó Oscar Cabezas) no participó de la práctica de fútbol pero igualmente fue confirmado por el DT.

Lovera venía siendo uno de los puntos altos del equipo. A tal punto que pese a la amenaza permanente de Ruben, el técnico decidió mantenerlo entre los once. Mañana podía jugar de punta con Zampedri o bien recostarse sobre la izquierda si el equipo cambiaba su fisonomía. Pero no podrá ser. En una de las primeras jugadas de la práctica picó buscando el desborde y sintió una molestia. Rápidamente el músculo se le aflojó, pero la decisión del cuerpo técnico fue retirarlo del campo de juego. A los pocos minutos de haber terminado el entrenamiento, cuando los protagonistas ni siquiera habían bajado del vestuario del Gigante, ya circulaba el rumor de que el formoseño había sido descartado. Poquito tiempo después fue el propio Leo Fernández quien informó que el delantero iba a ser baja y que su lugar sería ocupado por Ruben. "La idea es cuidarlo para no agravar cualquier lesión".

De esta forma, el capitán (junto a Ferrari) volverá a ser titular después un tiempo prolongado. Llevaba dos partidos (Olimpo y Lanús) en el banco de suplentes luego de reponerse del desgarro que sufrió en el choque ante Independiente, el único que lo tuvo entre los once en este 2018.

En nombres, Central recupera un peso pesado como Ruben. Independientemente del ritmo futbolístico que muestre, su presencia siempre es importante, incluso desde la amenaza misma hacia los rivales. Pero más allá de las consideraciones que se puedan hacer, lo que implicará el ingreso de Marco es la apuesta decidida por el esquema madre. "Por características, con dos 9 se nos va a hacer difícil tirar a alguno por el extremo, pero jugar así también nos dio buenos resultados", dijo Leo.

El otro dato destacado de la jornada fue la ausencia de Martínez, quien en la práctica del miércoles sufrió un golpe en el gemelo. Ayer fue preservado y no participó del fútbol, pero el técnico lo confirmó y de no mediar imprevistos mañana estará ante el Tomba.

Los otros cambios ya estaban cantados desde hace un par de días. Finalmente Néstor Ortigoza hará su debut como titular (en lugar del suspendido Gil), mientras que Joel López Pissano será el volante por izquierda (irá por Carrizo) en lo que fue, sin dudas, la apuesta más importante del técnico.

La posta. En cancha de Lanús, Lovera le deja su lugar a Marco Ruben. Fue el primer cambio del partido, el que se dará mañana ante Godoy Cruz desde el arranque.





Godoy Cruz viene con dos cambios

Diego Dabove hará dos cambios en Godoy Cruz: Fabrizio Angileri por Facundo Cobos y Angel González por Felipe Rodríguez. Los once serán: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona y Angileri; González, Juan Andrada, Jalil Elías y Guillermo Fernández; Juan Garro y Santiago García.





En el banco

Mañana en el banco de suplentes estarán: Di Fulvio, Nahuel Gómez, Cabezas, Joaquín Pereyra, Camacho, Carrizo y Germán Herrera.