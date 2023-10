La historia del último clásico entre Central y Newell's jugado un 30 de septiembre

El decano de la prensa argentina tituló: “Central fue legítimo vencedor de un clásico con emoción y goles. Gran actuación de José L. Gaitán”. Mientras que el comentario, que no llevó la firma de ningún periodista como se estilaba en la época, expresó: “Un clásico emotivo que tuvo en Central a su indiscutible vencedor. Jugado con armas limpias y gran entrega física por parte de los dos. No fue brillante pero sí agradable. El único que no se asoció al espectáculo se llamó Raúl Marsiglia, el encargado de administrar justicia. Se equivocó bastante y muy seguido. Nuestra libreta de apuntes no nos deja mentir: no aplicó nunca la ley de ventaja, dejó sin sancionar un foul penal de Killer a Bauza en la etapa inicial, no expulsó a Iglesias cuando arrojó un puntapié intencional desde atrás y sin pelota contra Killer, anuló un gol de Bauza que hasta el momento no le encontramos explicación y sancionó una inexistente pena máxima favorable a Central que significó el empate transitorio. Sólo rescatamos de su pobrísimo desempeño la decisión que adoptó a los 16’ del complemento, cuando le sacó tarjeta roja a Meo por reaccionar tontamente contra Ghielmetti”.