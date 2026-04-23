Operaron a Charly García: cuál es el estado de salud del artista

El músico tuvo una operación programada en la que le extirparon una parte del riñón. Desde su entorno cercano dieron detalles de su estado actual

Este miércoles, el músico argentino Charly García fue operado en una clínica de la ciudad autónoma de Buenos Aires . El artista de 74 años fue sometido a una nefrectomía parcial en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Charly es uno de los grandes íconos del rock argentino y considerado una de las mayores figuras de la música popular en toda Sudamérica. Desde hace un tiempo su endeble salud es uno de los temas centrales al referirse a su persona. Tras años de problemas con drogas y excesos, el músico pasó por internaciones y desintoxicaciones , en 2012 tuvo una crisis de hipertensión , en 2015 fue operado por una fractura de cadera y luego varias veces debió acudir a sanatorios por problemas respiratorios, fiebre, deshidratación, una quemadura y una caída doméstica en la que nuevamente se lesionó la cadera.

En las últimas horas, quedó internado luego de una intervención programada en la que el extirparon una parte del riñón , que estaba afectada por un tumor , preservando el tejido sano.

Cómo se encuentra Charly García

Desde el entorno cercano del músico destacaron que el procedimiento fue exitoso y se encuentra en buen estado de salud.

De acuerdo a una información divulgada por varios medios en redes sociales, el célebre compositor miembro de Sui Géneris, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, está fuera de peligro pero los médicos prefirieron resguardarlo. Luego de la cirugía, el referente del rock nacional quedó internado en una habitación común, donde continúa con el proceso de recuperación y seguimiento médico.

“Salió todo bien”, afirmaron en el programa "LAM".