Quieren que Rosario también tenga jardines nocturnos

Un proyecto en el Concejo busca acompañar a padres y madres que trabajan o estudian de noche y no tienen recursos para contar con personas de cuidado para sus hijos. En Venado Tuerto ya existe un espacio de este tipo

Un nuevo proyecto de ordenanza en el Concejo propone la creación de jardines maternales nocturnos públicos y gratuitos en Rosario. El objetivo está centrado en aquellos padres y madres que trabajan o estudian en horario nocturno y carecen de recursos económicos para disponer de una persona al cuidado de sus hijos pequeños. Como ejemplo, ya hay una experiencia que ya funciona en Venado Tuerto desde hace cuatro años.

La propuesta ingresó a la comisión de Salud en las últimas horas, pero por una cuestión burocrática y para acelerar los tiempos legislativos, tuvo que pasar por la comisión de Presupuesto , donde el edil de La Libertad Avanza (LLA), Franco Volpe, pidió una semana más para estudiar este pedido de factibilidad y que luego llegue al reciento.

"Hoy no hay guarderías públicas nocturnas y muchos padres y madres que tienen horarios nocturnos de trabajo o estudian, no pueden garantizar el cuidado de sus hijos por falta de recursos económicos para disponer de una niñera" , apuntó en declaraciones a La Capital la concejala del bloque Justicialista y autora de la iniciativa, María Fernanda Rey, a la hora de fundamentar su proyecto.

La edila propuso tres espacios vespertinos para que funcionen en el horario de 18 a 23.30, de lunes a viernes. La intención es que uno de los centros Cuidar que el municipio designe sirva como espacio para desarrollar una prueba piloto.

"La idea es que sean jardines maternales públicos y, por supuesto, destinados a familias que no tienen los recursos para pagar a alguien que cuide a un niño. Por eso la habíamos propuesto inicialmente como una prueba piloto de 12 meses en un Centro Ciudar que la Municipalidad designe, y a los doce meses se realizaría una evaluación con la posibilidad de extenderla", detalló Rey.

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Además, destacó que "es una propuesta, además, que no sólo incluye a docentes, sino a personal no docente, psicopedagogas y especialistas en estimulación temprana, entre otras especialidades".

El jardín deberá contemplar el cuidado, contención y estimulación temprana destinados a niños desde los 45 días hasta los 3 años.

Asimismo, tal como establece el proyecto en uno de sus artículos, se deberá contemplar la demanda concreta, es decir, familias con empleo nocturno, estudiantes que asisten a distintos niveles educativos en horario vespertino o nocturno, hogares monoparentales y situaciones de vulnerabilidad social.

Además, el análisis de modalidades de funcionamiento flexibles que permitan la permanencia de acuerdo con las necesidades laborales, educativas u otras responsabilidades de sus referentes adultos y la identificación del Centro Cuidar potencialmente apto para el desarrollo de la experiencia piloto.

"La idea es que el proyecto se transforme en una ordenanza de aplicación directa para insertarse en el marco de una política pública", destacó Rey, de acuerdo a una propuesta de necesidad inmediata: familias que deben extremar recursos para llegar a fin de mes o que realizan capacitaciones o formaciones.

Dos proyectos como antecedentes

La concejala Norma López recordó en declaraciones que en diciembre de 2016 y en noviembre de 2019 se habían aprobado sendas iniciativas de su autoría para crear jardines maternales municipales y espacios de cuidado, pero la edila recordó que "nunca" se pusieron en marcha.

En aquella oportunidad, el primer proyecto contemplaba servicios públicos de cuidado, atención y educación, destinados a niños de 0 hasta 4 años cumplidos, con el objetivo de que el Estado tenga una participación activa en la educación de los chicos hasta el ingreso a la escolarización para generar un impacto positivo al democratizar tareas al interior del hogar que habitualmente se ponen a la cabeza de las mujeres.

En el caso del de 2019, el proyecto, que llevaba además las firmas de Roberto Sukerman, Fernanda Gigliani, Osvaldo Miatello y Marina Magnani, estaba acompañado por el Ministerio de Educación provincial.

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El mismo buscaba proveer espacios de cuidado en las aulas vacías de escuelas donde madres asisten para terminar el secundario . Se trataba, en ese sentido, de acompañar al trayecto educativo para quienes no disponían de recursos para disponer de cuidadoras.

"La ordenanza tenía y tiene como objetivo la creación de jardines maternales públicos sujetos a la distribución demográfica, pero nunca implementó. También tenemos aprobado un sistema de guarderías para las madres que asisten a los Eempa en turno vespertino y tampoco se puso en marcha", recordó López respecto a los proyectos en los que tuvo participación y que van en consonancia con el reciente presentado por Rey.

Un antecedente en la provincia

En el jardín "Rayito de sol" de Venado Tuerto, que funciona hace más de 50 años, desde marzo de 2022 se puso en marcha el primer jardín maternal nocturno en la provincia, a partir de una sugerencia por parte de esa población ubicada en el extremo del bota santafesina.

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Según le había comentado a La Capital la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural del gobierno venadense, Miriam Carabajal, en aquel entonces habían advertido que muchos padres, empleados en aquella localidad, habían tomado la decisión de terminar la escuela secundaria en un Eempa y realizar una carrera terciaria, y también muchos otros se desempeñan en el área gastronómica. Por eso surgió la oportunidad de abrir una sala maternal nocturna.