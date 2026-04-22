Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento

En el marco del Mes del Diseño, el Centro de Expresiones Contemporáneas organiza un desfile de marcas locales frente al Monumento a la Bandera

El desfile se realizará en el Pasaje Juramento, a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

El domingo 26 de abril, a las 19, el Pasaje Juramento se transformará en una pasarela al aire libre donde las marcas rosarinas presentarán sus mejores looks. Este desfile , con entrada libre y gratuita , es organizado por el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) para cerrar el Mes del Diseño 2026.

Participarán las marcas Antipop, Azul Icardi, NV, Catalina Maure, Uoux, Buscapleitos, Beta Proyect, Impermanente, H3rmana y Bstld . La puesta sonora estará a cargo de DJ Guardiana, con una pieza exclusiva en la que beats urbanos y matices melódicos acompañarán y potenciarán la narrativa de cada marca y su recorrido por el pasaje.

El evento será una performance urbana en el que marcas de diseño y un lugar icónico de la ciudad van a confluir en una experiencia que combina el talento y uno de los rincones más lindos de Rosario.

"Bajo la premisa «¿Qué viste Rosario?», la propuesta busca bajar el diseño de la pasarela tradicional para integrarlo al pulso de lo cotidiano y lo urbano, celebrando la identidad local. El evento es una celebración del diseño local como modo de habitar y sentir Rosario", señalaron los organizadores.

Mes del diseño local

Consagrando a abril como el "Mes del diseño local", la Municipalidad organizó una programación especial con el objetivo de que el público conozca a las marcas de diseño rosarinas. También se invitó a distintas instituciones y espacios de diseño a que se sumen a esta iniciativa.

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Todas las propuestas se desarrollan en el marco del plan Diseño Local Rosario, una política pública integral para consolidar a Rosario como un polo creativo de referencia nacional.