La furia de Vecchio contra la dirigencia de Central: "Estos meses me hicieron de todo, comí mucha mierda"

El volante de Rosario Central Emiliano Vecchio, es uno de los nombres que Leandro Somoza anotó como prescindibles y en un audio de whatsapp filtrados, el jugador le apunta a las incomodidades que atravesó durante 2022 y a sus ganas de continuar. "Me quedo jugando en Reserva si quieren, me quedo jugando en cuarta, yo quiero ayudar, a mí no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo.", y agregó: "Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir".