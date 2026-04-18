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Atlético del Rosario estuvo a la altura pero terminó perdiendo ante CASI

Después de un gran primer tiempo, Atlético del Rosario no pudo sostenerlo en el complemento y perdió en el pasaje Gould con CASI por la 5ª fecha de la Urba

18 de abril 2026 · 17:50hs
Atlético del Rosario dio pelea al CASI en el pasaje Gould pero lo terminó perdiendo.

Sebastián Suárez Meccia

Atlético del Rosario dio pelea al CASI en el pasaje Gould pero lo terminó perdiendo.

Atlético del Rosario se está acomodando al regreso a la primera división de la Urba y no pudo ante el poderoso CASI dar un salto en el pasaje Gould. Igual hizo un partido digno, un gran primer tiempo y lo terminó perdiendo por 36 a 31. Fue por la 5ª fecha del Top 14, donde sumó 2 victorias y 3 caídas.

Plaza se retiró ganando 22 a 14 el primer tiempo y hasta el final, cuando CASI se lo había dado vuelta, intentó pelear por la victoria.

Fue Atlético el que apoyó enseguida el primer try del partido a través de Ezequiel Reyes, pero CASI contestó de inmediato y con dos try se puso adelante 14-5.

Sin embargo, un penal de Manuel Nogués y los try de Juan Bertetto y Ramiro Rubio, le dejaron la mesa servida a Plaza al final del primer tiempo.

Pero ya desde el inicio del complemento CASI impuso condiciones y apoyó a los 3' y 16' y 26', mientras que en esta etapa Plaza solo pudo anotar a través de tres penales de Nogués. No alcanzó.

>>Leer más: Atlético del Rosario acarició el triunfo pero Los Matreros se lo birló en el final

Las formaciones del Urba Top 14

Atlético del Rosario formó con Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Martín Elías; Nicolás Casals, Ramiro Musio, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Manuel Nogués.

CASI formó con Facundo Scaiano, Juan Bautista Torres Obeid y Félix Paolucci; Salvador Ochoa e Ignacio Larrague; Eugenio Sartori, Ignacio Torrado y Benjamín Rocca Rivarola; Joaquín Sánchez y Felipe Hileman; Francisco Lescano, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga y Tomás Phelan; Juan Akemeier.

La 5ª fecha se completó con los siguientes encuentros: Regatas Bella Vista 26, CUBA 23; La Plata 23, Buenos Aires, 25; Hindú 39, Belgrano 22; Alumni 30, Newman 32; Los Matreros 23, Los Tilos 32 y Champagnat 7, SIC 24.

Posiciones y próxima fecha para Atlético del Rosario

Con estos resultados, Hindú lidera con 23 puntos; SIC 22, CASI 19, Newman 18; Regatas 14, Champagnat 12; Atlético del Rosario 10; Alumni 10; Los Matreros 9; Los Tilos 9; Buenos Aires 9; La Plata 7, CUBA 5 y Belgrano 2.

En la próxima fecha, el sábado 25 de abril a las 15.30, Atlético del Rosario visitará a CUBA; Alumni v. Los Matreros; Newman v. Champagnat; SIC v. Hindú; Belgrano v. La Plata; Buenos Aires v. Regatas Bella Vista y CASI v. Los Tilos.

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