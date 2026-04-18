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Un paisaje que cambia con las mareas en la Patagonia Azul

Un recorrido por el Parque Provincial Patagonia Azul, donde la bajante del mar deja al descubierto un ecosistema intermareal único

18 de abril 2026 · 18:08hs
En Patagnoia Azul la bajante del mar transforma la costa de Chubut dos veces al día.

En Patagnoia Azul la bajante del mar transforma la costa de Chubut dos veces al día.

Hay lugares donde el paisaje no es fijo, sino que cambia con precisión natural dos veces al día. En la costa de Chubut, el mar se retira y vuelve a avanzar como un pulso constante, revelando un territorio que normalmente permanece oculto bajo el agua.

Se trata de la zona intermareal del Parque Provincial Patagonia Azul, uno de los ambientes más dinámicos del ecosistema costero patagónico. Allí, entre el agua y la tierra firme, sobreviven algas, moluscos, crustáceos y microorganismos adaptados a un entorno en permanente transformación.

El resultado es un escenario cambiante: pozas aisladas (los charcos que se forman entre las rocas y los sedimentos cercanos a la orilla del mar cuando baja la marea), bancos de algas expuestos y especies que aparecen con cada retroceso del océano.

Un paisaje que cambia con las mareas

El área se puede recorrer en sectores habilitados para caminatas autoguiadas, como Bahía Arredondo (Portal Isla Leones) y Arroyo Marea (Portal Bahía Bustamante). También existen opciones de alojamiento como Marisma Camps, desde donde se accede a áreas complementarias para explorar el entorno.

mareas
La naturaleza patagónica es uno de los atractivos que atrae a turistas año a año.

La naturaleza patagónica es uno de los atractivos que atrae a turistas año a año.

Desde la administración del parque destacan que, si bien los recorridos pueden hacerse de manera independiente, la compañía de guías permite comprender mejor la dinámica del ecosistema y su constante cambio.

Marisma Camps y la fuerza del mar

En uno de los puntos más importantes del área, el canal marítimo de Marisma Camps muestra la potencia de la corriente cuando el mar ingresa con fuerza, arrastrando bancos de peces y concentrando vida marina.

Quienes se hospedan allí describen un espectáculo permanente: destellos plateados en el agua, aves alimentándose en superficie y una naturaleza en estado puro.

Ecosistema al descubierto

Con la bajante, que puede alcanzar hasta cinco metros, la costa revela un mundo submarino inesperado.

Aparecen bosques de algas, anémonas, mejillones, peces en pozas y una biodiversidad que redefine la imagen tradicional de la Patagonia costera. Entre la vegetación se destaca el wakame, un alga exótica invasora que es controlada por el equipo del parque y reutilizada para la gastronomía local.

Este ecosistema expuesto funciona además como punto de alimentación para aves costeras. Es habitual observar ostreros negros, pardos y australes, junto con chorlitos y playeritos en temporada.

Entre todas las especies, el pato vapor, endémico de Chubut, se destaca por su tamaño, su vida en pareja y su adaptación al ambiente marino.

Una sinfonía natural en la costa

El paisaje no solo se observa: también se escucha. El choque de las olas contra el canto rodado genera un sonido constante, casi hipnótico, que acompaña la experiencia.

Se suman la brisa sobre la estepa y una serie de pequeños sonidos naturales: el movimiento de un cuis, el paso de un peludo entre coirones o el murmullo de cangrejos entre la salicornia durante la bajante.

Es un escenario donde la naturaleza se expresa en múltiples planos sensoriales.

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Chubut ofrece naturaleza y paisajes llenos de verde al alcance de todos los viajeros.

Chubut ofrece naturaleza y paisajes llenos de verde al alcance de todos los viajeros.

Conservación y fauna en libertad

La riqueza de nutrientes de la zona convierte al área en un punto clave para distintas especies. Incluso la ballena sei ha sido registrada en el sector, una presencia que refuerza su valor ecológico.

En el cielo, el petrel gigante del sur, con sus dos metros de envergadura, atraviesa el paisaje con vuelos rasantes que imponen escala.

El trabajo de conservación en Patagonia Azul busca preservar esta dinámica natural y promover la visita guiada como herramienta de interpretación del entorno.

Recomendaciones

Se sugiere llevar agua potable, vianda, ropa cómoda o rompevientos y protector solar, ya que el abastecimiento más cercano se encuentra en Camarones. Inoculares o largavistas resultan ideales para la observación de fauna marina y aves.

Datos útiles

Para descubrir el intermareal de Patagonia Azul:

Ubicación

Arroyo Marea (Portal Bahía Bustamante) – acceso público.

Marisma Camps (Portal Bahía Bustamante) – acceso para huéspedes.

Bahía Arredondo (Portal Isla Leones) – acceso público.

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