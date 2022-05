Con Somoza no seguirán Vecchio, Caraglio, Ojeda y Covea

caraglios.jpg Caraglio es uno de los jugadores prescindibles para el técnico canalla.

En los ocho partidos que dirigió, Somoza ya había enviado algunas señales sobre los jugadores que no tendría en sus planes. El caso más emblemático fue el de Vecchio, quien después de la derrota ante Tigre, en lo que significó el debut del entrenador, prácticamente no tuvo participación en el equipo. Por expreso pedido del cuerpo técnico, Vecchio realizó un reacondicionamiento físico y disputó algunos minutos en la caída ante Huracán cuando Central estaba con superioridad numérica. Pero para ese tiempo la suerte de Vecchio ya estaba echada. No es un jugador que encaje dentro del modelo colectivo que pretende Somoza para lo que viene y por eso no viajará a la pretemporada que se realizará en el predio de Ezeiza desde el lunes 23. Es que la primera parte de los trabajos en Arroyo Seco serían desde el viernes 20 hasta el domingo 22 y en ese tiempo el plantel canalla cumplirá con los estudios y laboratorios de rigor por la mañana, mientras que por la tarde serían los entrenamientos de campo. Igual, la planificación está sujeta a confirmaciones debido a que Somoza recién regresará de sus cortas vacaciones el próximo jueves.

coveas.jpg Covea no tuvo continuidad desde la salida del Kily González.

La lista de los jugadores que no seguirán tiene correspondencia con los puestos en que Somoza pretende reforzar el equipo. En ese sentido, ya trascendió que la dirigencia de Central buscará en este mercado a un zaguero central zurdo y también podría agregarse uno derecho en caso de que Báez no siga. Como hay apuntado un volante central, por ahí debe entenderse que no están en consideración Ojeda y Rabuñal. Es que Somoza quiere seguir proyectando a Mateo Tanlongo, mientras que Yacob también tiene chances de seguir. Por el retiro de Marco Ruben y la salida de Milton Caraglio, la idea es contratar a dos centrodelanteros. Además el DT no ve con malos ojos sumar a un extremo derecho para que juegue conectado con Walter Montoya, a quien piensa en el Central que planea como un interno por el sector derecho. Tampoco habría que descartar que pida a un lateral derecho ante la inminente salida de Torrent.