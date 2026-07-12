La Asociación Rosarina de Básquet festeja sus primeros 100 años de vida

Un siglo alrededor de la naranja, la Asociación Rosarina de Básquet está de celebración, lo mismo que la Federación Santafesina, que nacieron el mismo día.

La dirigencia de la Asociación Rosarina de Básquet en pleno. Un día de júbilo para el deporte de la naranja, en Rosario y Santa Fe.

Este domingo 12 de julio de 2026 no es un día más en el básquet de Rosario. Es que la Asociación Rosarina de Básquet, junto a la Federación Santafesina , cumplen sus primeros 100 años de vida ya que nacieron juntas. En la actualidad la AROB tiene 65 clubes afiliados que le dan vida a la naranja no solo en Rosario sino en sus alrededores ya que hay instituciones de otras partes afiliadas a la Asociación.

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La palabra del presidente de la AROB

El presidente de la AROB, Miguel Tudino, manifestó: “Hoy celebramos cien años de historia. Cien años de trabajo, de sueños compartidos y de un camino que comenzó mucho antes de que muchos de nosotros siquiera imagináramos formar parte de él. Hablar de la AROB y de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe es, para mí, es hablar de pertenencia. Es hablar de personas. De hombres y mujeres que, con enorme vocación, decidieron dedicar parte de su tiempo, y muchas veces de su vida, a construir algo mucho más grande que un deporte”.

“El básquet llegó a Rosario hace más de un siglo, y desde aquel primer partido en 1923 hasta hoy, no dejó de crecer. Pero lo más importante no fue el crecimiento en cantidad de equipos o competencias, sino el impacto que tuvo en nuestra comunidad. Porque el básquet, en nuestra ciudad y en toda la provincia, se convirtió en un verdadero espacio de formación", expresó.

"Los clubes no son solo lugares donde se entrena o se compite. Son espacios de contención, de encuentro, de aprendizaje. Allí, miles de chicos y chicas dieron sus primeros pasos, no solo con una pelota en las manos, sino también aprendiendo valores que los acompañarán toda la vida: el respeto, el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo. Muchos de ellos crecieron dentro de una cancha y hoy siguen ligados al deporte, desde otro lugar, pero con la misma pasión", se entusiasmó.

A su vez, Tudino apuntó que "eso es lo que realmente construye identidad. A lo largo de estos cien años, hubo generaciones enteras que sostuvieron este camino. Dirigentes, entrenadores, colaboradores, familias. Personas que entendieron que el básquet también es una herramienta de inclusión, de desarrollo humano, de construcción de ciudadanía. En lo personal, me toca vivir este momento con una enorme emoción y también con una gran responsabilidad.

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“Quiero agradecer especialmente a Marcelo Turcato, quien me convocó para acompañarlo en un año tan significativo. Su compromiso y su visión han sido fundamentales, y celebro que siga asumiendo desafíos pensando siempre en el crecimiento de este hermoso deporte. Este centenario no es solo una mirada hacia el pasado. Es también una oportunidad para reafirmar lo que somos y proyectar lo que queremos ser", se explyó.

Y cerró su mensaje: "Recuperar nuestra historia, valorar nuestro presente y seguir apostando a un futuro donde el básquet continúe siendo un motor de inclusión y desarrollo. Hoy celebramos cien años. Pero, sobre todo, celebramos a la gente que hizo y hace posible esta historia. Porque el básquet, para nosotros, no es solo un deporte. Es una forma de vida”.

Marcelo Turcato condujo ,mucho tiempo la Rosarina de Básquet y ahora lo hace en la Santafesina.

Turcato: “Es tiempo de celebrar, recordar y seguir construyendo”

Marcelo Turcato es el actual presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe, pero ha tenido una larga trayectoria en el ámbito de la Asociación Rosarina. Fue secretario en dos períodos 2009-2010, 2016-2017. Vicepresidente 2022-2023. Presidente: 2011-2015/ 2018-2021, siendo reelegido en 2024-2025.

“Estoy muy contento de poder ser parte en esta fecha tan importante para el básquetbol de Rosario, y toda su gran zona de influencia. Cuando ingresé a la Asociación Rosarina, me propuse trabajar para que tuviera el lugar que se merecía. Es la más grande del país, tiene luz propia, tiene historia y futuro. Con el paso del tiempo duplicamos la cantidad de clubes afiliados. Trabajamos con los objetivos claros, con seriedad, con responsabilidad. Sufrimos todo tipo de injusticias y atropellos por quienes conducían la Federación de la Provincia de Santa Fe, en esos momentos", detalló Turcato.

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"Tuvimos paciencia, y el tiempo me ha puesto hoy día al frente de la entidad madre en nuestra provincia, donde seguiré gestionando como lo he hecho en cada lugar donde me tocó estar. El básquet santafesino está entre los tres más importantes de la Argentina. Tiene un ADN que se debe respetar y seguir construyendo entre todos, un deporte más inclusivo y más popular", especificó.

"Son cien años de dos entidades por donde pasaron centenares de dirigentes, miles de jugadoras y jugadores, entrenadores, árbitros. Todos han dejado algo, y por eso seguimos y seguiremos con el mismo compromiso que nos ha identificado desde siempre”, digo Turcato.

El titular de la Federación Santafesina continuó: “No es el momento de divisiones. Es el tiempo de celebrar. Tiempo para recordar. Tiempo para crecer. Tiempo para agradecer. Tiempo para soñar. Tiempo para compartir. Tiempo para construir”.

Finalmente expresó: “Celebrar que cumplir 100 años representa más que la simple suma de tiempo. Es materializar la historia, es un pilar de aprendizajes y sabidurías. Significa consolidar un legado y una trayectoria. Recordar que, en 100 años, se han acumulado muchísimos momentos de gloria. Valorar el pasado, aprender de las experiencias, reforzar la identidad y honrar la historia de nuestras entidades, y construir un futuro mejor para el Básquetbol de la Rosarina y de toda la Provincia.”