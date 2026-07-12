Colapinto picanteó la previa de Argentina-Inglaterra con un mensaje para Messi en suelo británico El piloto argentino participó del tradicional Festival de Goodwood. En sus redes, compartió un picante detalle mundialista en suelo británico que se volvió viral. 12 de julio 2026 · 15:00hs

El furor por Franco Colapinto no se detiene y este fin de semana sumó un nuevo capítulo en el tradicional Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra. El piloto argentino formó parte de la emblemática exhibición automovilística y revolucionó el evento con su carisma, atrayendo las miradas de miles de fanáticos internacionales y, en especial, de una ruidosa comitiva de hinchas argentinos que se acercaron a brindarle su apoyo con banderas y camisetas.

Sin embargo, más allá de los autógrafos y las fotos con el público en el paddock, Colapinto se encargó de encender las redes sociales con un picante guiño futbolero. En la antesala del trascendental cruce del próximo miércoles, donde la Selección argentina e Inglaterra se jugarán el pase a la final de la Copa del Mundo, el pilarense aprovechó su estadía en suelo británico para dejar en claro de qué lado está.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el piloto compartió una historia en la que se lo ve firmando un gran mural blanco del festival bajo la consigna “Can you sign the wall?” (¿Podés firmar la pared?). Fiel a su estilo desfachatado, Colapinto no se limitó a estampar su firma: escribió de puño y letra la frase “Vamos Argentina y Messi”, desafiando el entorno local en pleno territorio inglés.

Para sumarle todavía más color al posteo, el piloto editó la imagen agregando una ilustración de Lionel Messi de espaldas con la camiseta número 10 de la Selección y musicalizó la historia con un clásico del rock nacional argentino.

El gesto fue celebrado inmediatamente por sus seguidores en las redes sociales, transformándose en un fenómeno viral a pocas horas del partido de fútbol más esperado del año.