La fuerte frase de Heinze: "No sé un carajo de táctica, pero sí de caerse y levantarse" El DT de Newell's quedó conforme con el partido que hicieron sus jugadores, aunque apenas pudo conseguir un punto ante Platense 31 de octubre 2023 · 07:16hs

"No sé nada de táctica, pero sí de caerse y levantarse", sostuvo Gabriel Heinze este lunes en conferencia de prensa.

El entrenador de Newell's, Gabriel Heinze, sorprendió después del empate de su equipo frente a Platense y dijo que no sabe "nada de táctica, pero sí de caerse y levantarse”. Una frase que sonó con fuerza en Vicente López, aunque no sorprende al venir de un entrenador que suele expresarse sin tapujos y generando ruido en el exterior.

"No sé un carajo de táctica, pero sé de caerse y levantarse, y estos chicos lo están haciendo", manifestó Heinze luego de una igualdad frente al calamar que no alcanza demasiado para los objetivos planteados en la recta final del torneo, donde aún no está entre los cuatro primeros de la Copa de la Liga y afuera de la Sudamericana. Igualmente, aún le quedan tres partidos como para lograrlo.

"Me gustó mucho cómo abordaron el partido después de haber jugado hace tres días. Sienten lo que están haciendo, se lo dije a ellos, que eso ya va a pagar. Posiblemente no pague ahora, pero estos chicos han hecho partidos que merecen más", analizó el entrenador, que con el paso del tiempo fue bajando el nivel de respaldo entre los hinchas leprosos. A tal punto que aún no se sabe qué será de su futuro ya que no hay consenso pleno entre los dirigentes, aunque cuenta con el respaldo más importante que es el del presidente Ignacio Astore.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGambetaLP%2Fstatus%2F1719193590960685170&partner=&hide_thread=false [#Newells] Gabriel Heinze, entrenador de la “Lepra”



“En líneas generales defensivamente estuvimos muy bien y ofensivamente lo buscamos en todo momento. Tuvimos muchas posibilidades, me gustó mucho como se lo defendió al equipo rival y como abordaron el partido después de… pic.twitter.com/2y8zqSk3Mt — Gambeta (@GambetaLP) October 31, 2023 “En líneas generales estuvimos bien, lo buscamos en todo momento, llegamos a las alturas que queríamos. Tuvimos muchas posibilidades. Nosotros defendimos los golpes. Ellos tuvieron sólo una a lo último", agregó.

"Este año fue de los que mi equipo ha producido más y no se lo ha llevado. Tengo errores y tengo que seguir creciendo para que mis equipos ganen. Como todo en el trabajo uno planea un proyecto y lo va desarrollando en el día a día. Tenés esa ilusión y ganas de que así sea", expresó el DT que en la próxima fecha tendrá enfrente a Sarmiento en el Coloso (domingo, a las 21). >>Leer más: La lepra sigue afuera de todo, pero los números aún la avalan "Trato de poner ideas y ellos lo llevan a cabo. Es una construcción de todos y sabía que no iba a ser fácil. No sabía que iba a tener un grupo noble y trabajador. Pudimos trabajar como se planteó. A veces no nos dio más alegrías", cerró. ¡TENSE Y LA LEPRA NO SE SACARON VENTAJA EN VICENTE LÓPEZ! | Platense 0-0 Newell's | RESUMEN