Russo eterno: el entrenador que dejó una huella indeleble tanto en Central como en Vélez

En la previa del partido hubo un sentido homenaje hacia Miguel, quien fue campeón con el club de Liniers en 2005 y con el de Arroyito en 2023

11 de octubre 2025 · 22:39hs
La imagen de Miguel Ángel Russo en la pantalla gigante del José Amalfitani fue todo un símbolo del homenaje.

Las últimas presentaciones de Central en condición de visitante tuvieron como plus de una u otra manera un homenaje a Ángel Di María, ya que fue un emblema de la selección Argentina que salió campeón en Qatar 2022. Pero, como era de esperar, esta vez el homenajeado fue Miguel Ángel Russo.

Si bien hubo una bandera dándole la bienvenida a Fideo por parte de la hinchada de Vélez y hasta aplausos cuando la voz del estadio anunció su nombre en la formación de Central, el homenajeado de la noche fue el viejo y querido Russo, quien falleció el miércoles pasado a los 69 años.

Russo fue entrenador tanto de Central como de Vélez y con ambos se dio el gusto de salir campeón: con los de Liniers lo hizo en el Clausura 2005, mientras que a los canallas los ascendió a primera división en 2013 y diez años después dio la vuelta olímpica en la Copa de la Liga Profesional 2023. Los canallas lucieron un parche en el corazón de la camiseta, con la imagen de "Miguelo" besando el trofeo de aquella Copa de la Liga.

Apenas La Capital llegó al estadio comenzó a entrevistar a algunos hinchas de Vélez que estaban en en el bar del club y todos hicieron hincapié no solo en el aspecto deportivo sino en la calidad humana de Russo.

El parche con la imagen de Miguel y el trofeo de la Copa de la Liga 2023 estuvo en la camiseta del Canalla.

“Qepd Miguel Ángel Russo. Gracias por la estrella del 2005” fue el trapo que colgó La Pandilla de Liniers desde temprano al lado del de Di María.

El primer tributo para Russo fue apenas los dos equipos culminaron el calentamiento previo. Allí la voz del estadio dijo unas palabras repasando el paso del técnico por Vélez ante el cerrado aplauso del público presente.

Acto seguido en la pantalla gigante del José Amalfitani, pasaron un video con los festejos del título que ganó la institución de Liniers hace 20 años con Miguel y algunas declaraciones muy emotivas de su paso por el club.

Tras la aparición de ambos equipos en el terreno de juego y luego de algunas fuegos artificiales saludando la salida de los jugadores continuaron los homenajes.

Muchas banderas en forma de homenaje hacia Russo en el José Amalfitani.

Muchas imágenes fuertes de Miguel

La gente de la Liga Profesional ingresó con los trofeos que ganó Russo en Vélez en 2005 y en Central en 2023. Y en el medio había un atril una imagen grande de Miguel donde se leía atrás la palabra campeón.

Luego llegó el respetuoso minuto de silencio donde ambos equipos se pusieron para mirar la pantalla Gigante donde se reflejaba la imagen del entrenador con su año de nacimiento y fallecimiento.

Los aplausos se siguieron multiplicando y esta vez se cumplió el minuto completo de homenaje para decirle a Russo “Hasta siempre y gracias”.

