La emotiva carta del Ogro Fabbiani a Messi y un deseo especial: "Ojalá se dé tu último baile en Newell's"

Cristian Fabbiani le dedicó un mensaje al capitán argentino en el día de su despedida de la selección. Lo recordó como una figura que “trascendió una Copa” y cerró con un pedido que toca de cerca al mundo leproso.

Cristian “Ogro” Fabbiani eligió las redes sociales para despedir a Lionel Messi en una jornada cargada de emoción para el fútbol argentino. El exjugador y entrenador de Newell’s publicó una extensa carta dedicada al rosarino, que este martes disputará ante Benín su último partido con la selección argentina, y cerró el mensaje con un deseo que rápidamente llamó la atención: “Ojalá se pueda dar tu último baile en Newell’s para cerrar algo inolvidable” .

Fabbiani, que también vistió la camiseta de River y hoy está dedicado a la dirección técnica, acompañó el posteo con una imagen retocada con inteligencia artificial de Messi junto a su hija Ámbar. “ Leo: mi hija te ama ”, escribió como punto de partida de un mensaje atravesado por el agradecimiento y por el recorrido de más de dos décadas del capitán con la camiseta albiceleste.

“Nos acostumbraste a esperarte. A creer que en cualquier momento podía aparecer una gambeta, un pase, un gol, algo que solamente vos podías hacer”, señaló el Ogro.

El mensaje recorrió las distintas etapas de Messi en la selección: desde los primeros años hasta la consagración definitiva como campeón del mundo.

“Te vimos crecer, sufrir, caer y levantarte. Te vimos cargar con una camiseta que pesa más que cualquier otra y nunca dejar de intentarlo. Y finalmente nos regalaste lo que todos soñábamos: verte campeón del mundo con Argentina”, escribió.

Fabbiani, sin embargo, eligió no detenerse únicamente en Qatar 2022. Para el exdelantero, la historia de Messi con la selección argentina excede largamente una copa.

“Tu historia con la Selección no se resume en una Copa. Está en cada chico que empezó a jugar al fútbol mirándote. En cada familia que se reunió frente a un televisor. En cada argentino que gritó un gol tuyo como si fuera propio”, sostuvo.

La idea atravesó todo el posteo: más que una despedida, el Ogro planteó su mensaje como una forma de agradecimiento.

“Si hoy llega el momento de despedirte, no quiero decirte adiós. Quiero decirte gracias”, escribió.

“Andate tranquilo, Leo. No dejaste nada pendiente”

Fabbiani también puso el foco en lo que viene para Messi después de cerrar su ciclo con la selección argentina.

“Gracias por defender nuestra camiseta durante tantos años. Gracias por las alegrías, por las lágrimas y por todas esas noches que quedarán para siempre en nuestra memoria”, expresó.

Y agregó: “Ahora te toca disfrutar. Disfrutar de tu familia, de tus hijos y de todo lo que construiste. Andate tranquilo, Leo. No dejaste nada pendiente”.

El exjugador también dejó una frase que resume la dimensión que, a su entender, tendrá Messi en la historia del seleccionado.

“Te vas como lo que sos: una parte para siempre de la historia de la Selección Argentina. La camiseta número 10 seguirá existiendo. Pero habrá una época que todos vamos a recordar como la época de Messi”.

El pedido del Ogro Fabbiani: “Un último baile en Newell’s”

El final de la carta tuvo un destinatario especial: Newell’s Old Boys.

Fabbiani, que jugó y dirigió a la Lepra, aprovechó el cierre de su mensaje para expresar un deseo que atraviesa desde hace años a buena parte del mundo rojinegro.

“Argentina te va a extrañar, pero sobre todo te va a agradecer para siempre. Ojalá se pueda dar tu último baile en Newell’s para cerrar algo inolvidable”, escribió.

Messi juega actualmente en Inter Miami y fue vinculado en numerosas oportunidades con Newell’s, el club del que es hincha y en cuyas divisiones infantiles dio sus primeros pasos.

Sin embargo, hasta el momento no existió ninguna negociación formal para concretar un eventual regreso del delantero a la entidad del Parque Independencia.

El deseo de Fabbiani aparece así en una jornada especialmente simbólica para Messi. A los 39 años, el rosarino disputará este martes su último partido con la selección argentina frente a Benín, en el Monumental, y cerrará un ciclo de 22 años con la camiseta albiceleste.

La carta completa del Ogro Fabbiani a Lionel Messi

“Leo: mi hija te ama.

Hoy cuesta escribirte estas palabras. Porque durante tantos años decir ‘Messi’ y decir ‘Selección Argentina’ fueron casi la misma cosa.

Nos acostumbraste a esperarte. A creer que en cualquier momento podía aparecer una gambeta, un pase, un gol, algo que solamente vos podías hacer.

Te vimos crecer, sufrir, caer y levantarte. Te vimos cargar con una camiseta que pesa más que cualquier otra y nunca dejar de intentarlo. Y finalmente nos regalaste lo que todos soñábamos: verte campeón del mundo con Argentina. Pero tu historia con la Selección no se resume en una Copa.

Está en cada chico que empezó a jugar al fútbol mirándote. En cada familia que se reunió frente a un televisor. En cada argentino que gritó un gol tuyo como si fuera propio.

Por eso, si hoy llega el momento de despedirte, no quiero decirte adiós. Quiero decirte gracias. Gracias por defender nuestra camiseta durante tantos años. Gracias por las alegrías, por las lágrimas y por todas esas noches que quedarán para siempre en nuestra memoria.

Ahora te toca disfrutar. Disfrutar de tu familia, de tus hijos y de todo lo que construiste. Andate tranquilo, Leo. No dejaste nada pendiente.

Te vas como lo que sos: una parte para siempre de la historia de la Selección Argentina. La camiseta número 10 seguirá existiendo. Pero habrá una época que todos vamos a recordar como la época de Messi. Gracias, capitán. Gracias por todo.

Argentina te va a extrañar, pero sobre todo te va a agradecer para siempre. Ojalá se pueda dar tu último baile en Newell’s para cerrar algo inolvidable”.