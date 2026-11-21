No es la primera vez que Max Verstappen y George Russell protagonizan un escándalo. Y comparten la primera fila en la parrilla de largada en el GP de Las Vegas

Max Verstappen fue severamente cuestionado por George Russell debido a una maniobra polémica en las pruebas libres de Las Vegas, donde la Fórmula 1 corre este fin de semana.

En la Fórmula 1 todos lo saben, y desde hace mucho: Max Verstappen y George Russell se odian. En 2024 ya tuvieron una pelea pública y ahora el piloto inglés estalló contra su colega tras una acción polémica del neerlandés en las pruebas libres para el Gran Premio de Las Vegas. "Se cree superior a todos", dijo.

La maniobra de Verstappen que disparó el nuevo escándalo ocurrió en las pruebas libres 3 del Gran Premio de Las Vegas. El excampeón del mundo adelantó a Russell para tener mejor posición en pista en la recta de la avenida The Strip, pero después frenó de golpe antes de la curva, con el inglés pegado a su alerón. Pudo haber terminado en un accidente, pero Russell logró esquivarlo.

Verstappen reaccionó. Ambos siguieron a la par en la entrada de la siguiente curva y llegaron a tocarse rueda con rueda. Y finalmente el neerlandés, tras verse superado por su rival, le hizo la señal de fuck you. Luego abrió la radio para quejarse: "Me empujó contra las barreras".

Verstappen recibió una advertencia de los comisarios deportivos por la maniobra. Y Russell declaró: "Creo que una advertencia está bien. No hay nada en el reglamento que diga que no puedes adelantar a alguien que está empezando su vuelta, pero cuando haces eso, estás fastidiando al otro piloto", dijo.

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Russell: "Alguien tiene que pararlo"

Su reacción subió de tono. "Lo hace semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta. Yo no voy a aceptar que alguien me fastidie de esta manera y luego vaya por ahí como si fuera más importante y superior que todos los demás. Alguien tiene que plantarle cara a ese tío", añadió el inglés.

Un rato después, los dos pilotos se cruzaron en la rueda de prensa. Y cuando los periodistas preguntaron sobre lo que había ocurrido, hubo un clima muy tenso entre ambos. "No pasó nada", dijo Verstappen, con Russell escuchando su respuesta al otro lado del sofá. Y el inglés respondió: "No hubo ninguna confusión, estaba bastante claro".

El conflicto podría escalar, ya que Verstappen y Russell comparten primera fila en la parrilla de largada del Gran Premio de Las Vegas. El neerlandés intentará defender la pole en una curva 1 que puede ser muy tensa. Y, por si fuera poco, detrás de ellos estará Lando Norris.