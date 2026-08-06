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Central calienta motores para Aldosivi, pero mirando de reojo el choque contra Corinthians

El DT canalla Jorge Almirón parece decidido a poner lo mejor que tiene el viernes, aunque lo de Campaz es difícil y está la baja segura de Coronel

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

6 de agosto 2026 · 06:00hs
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Jorge Almirón se ve en la obligación de meter mano en el equipo de Central que recibirá a Aldosivi.

Virginia Benedetto / La Capital

Jorge Almirón se ve en la obligación de meter mano en el equipo de Central que recibirá a Aldosivi.

Central entra de a poco en un terreno en el que el armado del equipo parece un juego de ajedrez, sobre todo después de la tormenta que desató Jaminton Campaz, quien decidió no entrenarse porque pretende ser transferido. Al Canalla se le viene Aldosivi por el Clausura, pero casi de inmediato llegará Corinthians, por la Copa Libertadores.

Por el momento no hay indicios del equipo que el entrenador Jorge Almirón irá a poner en la cancha el próximo viernes en el Gigante de Arroyito, aunque todo hace pensar que no guardaría nada.

A esta altura, a Campaz habría que ir tachándolo porque lleva dos días sin entrenarse, por lo que el técnico ya debe tener en mente un reemplazante. No se sabe a ciencia cierta si Julián Fernández está en condiciones de reaparecer y lo mismo ocurre con Gaspar Duarte. De lo que no hay dudas es que Giovanni Cantizano será uno de los extremos.

La baja de Coronel en el Canalla

Puede haber alguna que otra baja de algún jugador que esté con una mínima molestia, pero no más que eso. Y habrá al menos un cambio obligado, por la salida de Emanuel Coronel.

Emanuel Coronel recibe la segunda amarilla y de inmediato la roja. Central pierde al lateral derecho.

Emanuel Coronel recibe la segunda amarilla y de inmediato la roja. Central pierde al lateral derecho.

>>Leer más: Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

El lateral derecho no podrá ser tenido en cuenta por el técnico debido a que fue expulsado en cancha de River el pasado domingo y Almirón deberá buscar un reemplazante.

En la previa, es una carrera que corren dos jugadores. Uno es Ignacio Ovando y el otro el juvenil Elías Verón. Con características diferentes, son los futbolistas que asoman como posibilidad para sustituir a Coronel.

Si es por lógica, Verón

En un contexto de lógica absoluta, el chico Verón sería el indicado, por la sencilla razón de que es un lateral natural, pero hasta ahora las pocas veces que Almirón lo utilizó fue como mediocampista y siempre ingresando desde el banco.

Está el antecedente de lo que sucedió hace unos pocos días en el Monumental, donde tras la roja a Coronel el técnico mandó a la cancha a Facundo Mallo, lo que motivó que Ovando se fuera a jugar contra la raya.

>>Leer más: Central sumó otro pasajero: Alan Rodríguez se convirtió en nuevo refuerzo

Si la idea es mantener una última línea con experiencia, la posibilidad de Ovando como lateral y Mallo como primer marcador central es la que más fuerza tiene.

Después, habrá casos que quizá ameriten un estudio particular. El de Ángel Di María es uno de ellos. Posiblemente, la presencia de Fideo deba ser evaluada por el cuerpo técnico, con el único objetivo de no exigirlo demasiado.

Habrá casi una semana entre el partido con Aldosivi y el choque ante Corinthians, pero los recaudos que puedan tomarse en ese caso es porque se trata justamente del capitán del equipo.

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