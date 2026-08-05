Operativo clamor por Scaloni: apoyo total de los dirigentes de AFA para que siga en la selección

El comité ejecutivo de AFA le brindó un respaldo rotundo a Lionel Scaloni para seguir en la selección argentina

Lionel Scaloni tiene el afecto de todos los argentinos.

Tras la disputa del Mundial, se desarrolló ayer la primera reunión del comité ejecutivo de la AFA y de la Liga Profesional. Entre los diversos temas abordados se brindó un apoyo rotundo a Lionel Scaloni y a todo el cuerpo técnico de la selección argentina, cuyo vínculo concluye en diciembre.

El cónclave dirigencial sirvió para analizar la actuación argentina en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la albiceleste logró el subcampeonato.

Allí se brindó un respaldo unánime para Scaloni y sus colaboradores para que continúen al frente de la selección argentina con vistas al próximo proceso rumbo al Mundial 2030.

Lo cierto es que la AFA hará lo imposible para retenerlo de cara al futuro. Aunque su continuidad no es para nada segura. Es que deberá armar un equipo totalmente renovado para lo que viene, incluso ya con Lionel Messi en el tramo final de su carrera y tal vez sin seguir en la selección.

La realidad es que Scaloni cuenta con un respaldo total de los hinchas argentinos, no sólo por los resultados, sin en especial por una gestión notable desde lo humano.

Leer más: Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

La final, en La Plata

Además, el comité ejecutivo de la Liga Profesional resolvió que la final del Clausura 2026 se dispute el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata, con horario aún por confirmar.

El encuentro se jugará a partido único y en campo neutral, tal como establece el formato de la competencia para su instancia decisiva.

El Clausura cuenta con dos zonas de 15 equipos y una fase regular de 16 jornadas. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los cuartos y las semifinales también se resolverán mediante eliminatorias a un solo encuentro.

En esas tres primeras instancias será local el equipo mejor ubicado durante la etapa clasificatoria, mientras que la definición tendrá lugar en el estadio platense para determinar al campeón.