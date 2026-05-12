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Buenos Aires también tuvo una masiva marcha federal universitaria

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República", denunció la FUA.

12 de mayo 2026 · 19:25hs
Buenos Aires también tuvo una masiva marcha federal universitaria

Rectores, docentes y estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta marcha federal universitaria contra el gobierno de Javier Milei, en defensa de la ley de financiamiento, y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita" que la administración nacional siga incumpliendo con la aplicación de la normativa.

Estuvieron presentes el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, y el vice, Anselmo Torres, junto a las distintas federaciones gremiales. También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun).

Integrantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fueron los encargados de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento de las universidades "no ha superado" en ninguno de los meses de la gestión del presidente "el 64 % del que tenía en enero de 2023".

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la ley de financiamiento universitario N°27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias". Asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables".

"Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

Por su parte, dirigentes de distintos partidos políticos acompañaron a la multitud que se reunió en la Plaza de Mayo. En ese contexto, el diputado nacional peronista Máximo Kirchner cruzó implícitamente a los legisladores y gobernadores dialoguistas.

Aseguró que “los mismos que festejaron el inicio” del gobierno de Milei “hoy muestran una cínica preocupación por la educación pública”. Y sentenció: “No es gratis entregarse para agradar”.

La Unión Cívica Radical (UCR) también fue de la partida con una columna encabezada por el presidente del partido, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Paralelamente, la multitudinaria concurrencia a Plaza de Mayo incluyó formas creativas de manifestar la disconformidad con la política educativa de Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, fue blanco de reproches. “Menos cascadas y más universidad”, sintetizó un cartel que aludió a las refacciones que se conocieron en una de las propiedades descubiertas al funcionario.

La gran cantidad de personas que se movilizó fue amplia también en el rango etario: familias con integrantes de distintas generaciones participaron de la protesta.

La visión del oficialismo

Pocas horas antes de la masiva movilización nacional en defensa de la educación pública, en La Libertad Avanza (LLA) emitieron un comunicado oficial en el que calificaron a la manifestación como “una marcha política opositora”.

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De ese modo, el oficialismo buscó minimizar el reclamo de miles de personas en distintos puntos del país y la marcha federal convocada en Plaza de Mayo, al considerar que se trata de una maniobra de “la política” para “instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el gobierno quiere desfinanciar las universidades”.

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