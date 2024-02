La bomba de Caruso: "Franco Díaz no jugó el clásico porque le dijeron que lo iban a echar"

El volante leproso, que fue titular en las fechas anteriores de la Copa de la Liga, criticó con dureza la expulsión de Ever Banega ante Estudiantes

La derrota de Newell's en el clásico no hizo otra cosa que generar un dolor intenso, pero también elevar algunas sospechas que están instaladas desde hace un largo tiempo en cuanto a si es perjudicado o no con los fallos arbitrales. Pero en el medio de toda esta ola de elucubraciones apareció Ricardo Caruso Lombardi para meter en el dedo en la llaga al asegurar que "Franco Díaz, quien habló mal de la AFA, no jugó porque le dijeron que lo iban a echar a los cinco minutos".