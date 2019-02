La base para la recuperación

No es novedad que Paulo Ferrari estará frente a un enorme desafío cuando el sábado Central reciba a Belgrano. Pero antes de que lleguen esos 90 minutos de fútbol hay algunas decisiones que el técnico canalla deberá tomar y que no son del todo sencillas. Las mismas tienen que ver con los nombres que elegirá para conformar el equipo que necesita recuperarse de lo que hasta aquí es un pésimo reinicio de competencia. Y de lo que no hay dudas es que el puesto que mayor dolor de cabeza le trajo es el del primer zaguero central por la baja obligada de Matías Caruzzo. No son muchas las opciones que el Loncho tiene a mano y las que están bajo la carga negativa de la floja actuación exhibida en Santa Fe frente a Sol de Mayo. Los casos puntuales a los que se hace referencia son Nicolás Giménez y Oscar Cabezas, aunque sería el colombiano quien acompañaría a Miguel Barbieri en la zaga central. El resto, no tendría grandes cambios respecto a los nombres que venía utilizando el Patón Bauza.

Si Ferrari decide priorizar la experiencia por sobre la juventud, Cabezas debiera ganarle la pulseada a Giménez. El colombiano ya tiene muchos partidos sobre el lomo con la camiseta de Central. Lo que le juega en contra es el pobre partido que hizo en Copa Argentina, pero la decisión del Loncho debe apuntar no sólo al partido del sábado sino a varios más. Es que Caruzzo sufrió una lesión grado II en el sóleo, por lo que se perderá los próximos dos encuentros de la Superliga (Belgrano y Godoy Cruz) y los dos primeros de la Copa Libertadores (Gremio y Universidad Católica).

Ayer Ferrari ordenó un rato de fútbol con aquellos jugadores que no tuvieron minutos ante Sol de Mayo. En ese lugar estuvo el juvenil Facundo Almada, pero está claro que fue porque Giménez y Cabezas venían de jugar 90 minutos la noche anterior. Y Marcelo Ortiz se repone de una molestia, por lo que aún se entrena de manera diferenciada.

El otro puesto en el que el técnico tuvo que improvisar fue el de marcador de punta por izquierda, siempre y cuando la opción elegida sea la de Nahuel Molina. El ex Boca y Defensa y Justicia también jugó el martes por la noche, pero de no mediar imprevistos será el reemplazante de Alfonso Parot (terminó el encuentro ante Lanús con molestias en el psoas izquierdo). Al menos fue la primera rueda de auxilio a la que echó mano Bauza cada vez que le faltó el chileno. Es que difícilmente el Loncho se la juegue por el juvenil Facundo Rizzi, quien fue uno de los cuatro integrantes de la defensa en la práctica de ayer.

¿De ahí en adelante qué pasó? Prácticamente los mismos intérpretes que venían jugando con el Patón, a excepción del colombiano Duván Vergara, que jugó por izquierda en lugar de Washington Camacho (ingresó desde el inicio del complemento contra Sol de Mayo). Rinaudo fue el volante central más retrasado y delante suyo estuvieron Ortigoza y Gil, con Allione recostado sobre la derecha. Está también la chance de que Joaquín Pereyra aparezca en el equipo (Ferrari lo probó en más de una práctica), pero de la misma forma está la sensación de que no sería el mejor momento para tirarles las responsabilidad de los más chicos. Arriba estuvo Zampedri.

Los diez jugadores de campo que el Loncho utilizó ayer (Ledesma es número puesto) fueron Bettini, Almada, Barbieri y Rizzi; Rinaudo; Allione, Ortigoza, Gil y Vergara; Zampedri. De todas formas el que tiene en mente es con algunos retoques (ver infografía) y con ese equipo el canalla irá por la recuperación.