La apuesta Insaurralde

El atacante, que llegó para reforzar el equipo de Bidoglio, se movería por el sector izquierdo

Cristian Insaurralde es uno de los jugadores que Bidoglio pidió intensamente para afrontar el torneo. Y las negociaciones no fueron simples y a último momento Newell's logró la contratación del atacante. Desde su arribo el DT apostó a su figura y de no mediar imprevistos estará entre los titulares el sábado frente al conjunto de Juan Pablo Vojvoda, ex técnico de Newell's.

Si se confirma la vuelta a la titularidad de Víctor Figueroa existe la chance de que Insaurralde se mueva por el sector izquierdo y que el Negro lo realice por la banda contraria.

El atacante arribó proveniente de América de México luego de que Newell's acordara con O'Higgins de Chile la compra del 33,33 por ciento de los derechos económicos del futbolista por 600 mil dólares (firmó un contrato por tres años y medio, es decir hasta junio de 2022). Y desde ese momento entró en la consideración de Bidoglio, quien confía en su potencial y por eso apuesta a sacarle el mayor "jugo" futbolístico.

Sin dudas que aún no rindió todo lo que espera el cuerpo técnico y debe mejorar —sobre todo— en la terminación de las jugadas, pero existe una plena confianza en que pueda elevar su rendimiento. El sábado tendrá una nueva posibilidad de demostrar, aunque en este caso sería jugando por el sector izquierdo.

De ser así, Figueroa (ver aparte) se moverá por la derecha.