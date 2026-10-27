Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño

El Centro Cultural Fontanarrosa será sede del 11º Congreso Latinoamericano de la Red de Carreras de Diseño (DiSUR), que se realizará del miércoles al viernes

En el marco del congreso, se inaugurará una muestra de objetos con sello de buen diseño.

Bajo el lema “Diseñar en Latinoamérica entre la crisis y el futuro: políticas, identidades e innovación”, Rosario será sede del 11º Congreso Latinoamericano DiSUR , que se desarrollará en el Centro Cultural Fontanarrosa y a los edificios de las facultades de Arquitectura y de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Además de los espacios de discusión académica, durante los tres días habrá muestras y actividades abiertas al público.

El encuentro reúne a estudiantes, docentes, investigadores y autoridades de las carreras de diseño de universidades públicas de distintos países de la región . DiSUR es la Red Latinoamericana de Carreras de Diseño de Universidades Públicas , un espacio académico y de cooperación que reúne a más de 70 carreras de Diseño de diferentes países latinoamericanos . La red tiene como objetivo construir un espacio académico común ampliado, a partir de la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural entre sus integrantes.

En su undécima edición, se destaca desde la organización, el Congreso propone recuperar la potencia crítica y proyectual del diseño latinoamericano para pensar y promover horizontes posibles frente a los desafíos sociales, ambientales, políticos y tecnológicos que atraviesan a la región .

La apertura oficial se realizará el jueves próximo, a las 9, en el Centro Cultural Fontanarrosa, con una jornada que contará con la participación de destacados referentes del campo del diseño . Entre las presentaciones previstas se encuentran “De las conductas a los afectos: la voz pública del diseño en tiempos de discursos de odio”, de María Ledesma; “El diseño como problema. Propuestas y desafíos”, a cargo Rosario Bernatene ; “Diseño para la industria. Transformaciones, desafíos, oportunidades”, de Hugo Legaria ; y “Viaje de oficio”, de Jorge Chenoff y Fabián Daie z.

También participarán Leandro Ibarra y el diseñador Carlos Carpintero, quien presentará “El fantasma del sur: Diseño, subjetividad y soberanía”.

Durante las jornadas habrá además presentaciones de libros, talleres y diferentes espacios de intercambio y debate en torno a los desafíos contemporáneos del diseño en Latinoamérica. La agenda completa del congreso se puede consultar acá.

Como actividad previa, el miércoles 28 de octubre, en el Espacio Cultural Universitario (ECU), se desarrollará una Asamblea de autoridades y un foro de directores de carreras de Diseño, con la participación de representantes de universidades públicas de todo el país.

Sello al buen diseño

En ese marco, en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR _ubicada en el Centro Universitario Rosario (La Siberia)_ se inaugurará una muestra de una serie de productos de industria nacional distinguidos con el Sello de Buen Diseño Argentino, una iniciativa que busca visibilizar el valor del diseño como herramienta estratégica para el desarrollo de la industria.

La exhibición presentará una selección de productos que dan cuenta de la diversidad de sectores productivos en los que interviene el diseño local. La propuesta pone especial atención en la producción regional y en aquellas experiencias que evidencian cómo la incorporación del diseño permite generar valor agregado, impulsar la innovación, mejorar la calidad de los productos y fortalecer las capacidades de la industria nacional.

El Sello Buen Diseño argentino es una distinción oficial que reconoce productos de la industria nacional destacados por su innovación, calidad de diseño, apuesta a la producción local y posicionamiento en el mercado. A través de sus diferentes ediciones, ha contribuido a visibilizar el talento y las capacidades de diseño presentes en empresas y emprendimientos de todo el país.

La realización de esta muestra en una universidad pública propone, además, fortalecer el vínculo entre la formación académica y el sector productivo, reafirmando el papel del diseño industrial como una disciplina capaz de contribuir al desarrollo económico, tecnológico y social del país.

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Diseñar desde la Universidad pública

En los últimos años, la Universidad Nacional de Rosario amplió su propuesta académica con la incorporación de nuevas carreras de Diseño. El proceso comenzó en 2019 con la creación de Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, y se profundizó en 2023 con la llegada de las licenciaturas en Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria y Textil.

La incorporación de estas propuestas no significó solamente sumar carreras, sino también ampliar los campos de formación, investigación e intervención de la UNR, incorporando nuevas miradas sobre los objetos, los espacios, las imágenes, la indumentaria y los procesos productivos.

De esta manera, el diseño se consolidó como un nuevo campo de formación dentro de la UNR, con distintas especialidades y perspectivas que amplían las posibilidades de vinculación entre la Universidad, el territorio y las demandas de la sociedad.