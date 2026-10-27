Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

La Lepra buscará una victoria ante Unión que le permita asegurar su lugar en los octavos de final del Clausura, aunque también mira a sus rivales directos

Newell's tendrá otro duelo clave este fin de semana ante Unión en el Coloso , donde podría concretar su clasificación a los playoffs del torneo Clausura , pero una derrota podría dejarlo al límite a falta de una fecha. El equipo de Frank Kudelka se llevó un importante punto ante San Lorenzo que deberá ratificar como local este domingo .

La Lepra se ilusiona con clasificar por primera vez a octavos de final desde que se estrenó este formato de competencia a comienzos de 2025 y tendrá la oportunidad de confirmarlo nada más ni nada menos que ante su gente en el parque Independencia.

No obstante, en la tarde de este lunes, el Tatengue obtuvo un triunfo ante Estudiantes que le devolvió vida en la lucha por la clasificación y le permitió recortar la distancia. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón buscará los tres puntos en Rosario, ya que no le servirá otro resultado para meterse en la zona de playoffs.

El partido entre Newell's y Unión comenzará a las 18.30 de este domingo 1º de noviembre en el estadio Marcelo Bielsa.

Qué necesita Newell's para clasificar el domingo

Una victoria de Newell's en el Coloso este domingo lo dejará prácticamente clasificado, incluso si San Lorenzo supera como visitante a Vélez el sábado, debido a que la Lepra cuenta con una amplia diferencia de gol a su favor en relación al Ciclón, que por el momento es el primer equipo que se ubica fuera de la zona de clasificación.

Si el Cuervo empata ante el Fortín, el Rojinegro tendrá la chance de confirmar su boleto a octavos con una victoria, mientras que una igualdad también dejaría el panorama muy favorable para los leprosos, gracias a la diferencia de goles. En tanto, una derrota de los de Kudelka los dejaría al límite para la última jornada de definición.

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En caso de que San Lorenzo pierda ante Vélez el sábado, cualquier punto, sea un empate o una victoria, le alcanzaría a Newell’s para asegurar su lugar en los playoffs del Clausura, ya que tomaría una distancia de cuatro unidades con el Ciclón y el Tatengue con solamente tres puntos en juego.

La tabla de la Zona A del Clausura

A su vez, la Lepra intentará clasificar a playoffs en la mejor ubicación posible en la tabla de la Zona A. El Rojinegro quedó lejos de la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros para ser local en octavos, pero una mejor ubicación en su grupo le permitiría tener un cruce más favorable con su rival de la otra zona.

Por el momento, Instituto permanece cómo en lo más alto con 32 puntos, seguido por Vélez, Boca y Defensa y Justicia que sumaron 27 unidades cada uno. Más atrás figuran Lanús en el 5º puesto con 24 y Newell's 6º con 21.

Debajo de la Lepra, Gimnasia de Mendoza, con 20 puntos, e Independiente, con 19, ocupan las últimas dos plazas de la zona para playoffs, por encima de San Lorenzo que pelea por meterse con 18 unidades. Por su parte, Unión asoma desde más atrás con 17, mientras que Estudiantes y Platense están con un pie y medio afuera, ambos con solamente 14 unidades (ya no pueden alcanzar a Newell's).

Los criterios de desempate

El artículo 16 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol estableció cuáles son los métodos de desempate en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la tabla de cada zona del torneo Clausura.

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Si se cumple esa condición, la LPF determinó que se resolverá "en favor del equipo que registre mayor diferencia de goles". En caso de que subsista la igualdad, se impondrá "el equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor".

A su vez, si se mantiene el empate en todos los aspectos, se tomará en cuenta el resultado del partido (o los partidos si son más de dos equipos) entre los conjuntos igualados. Después del desempate olímpico, los últimos métodos de desempate serán la tabla general de Fair Play y, de persistir la igualdad, un sorteo del Comité Ejecutivo como última instancia.