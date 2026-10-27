La Capital | Ovación | Central

Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Como Boca ante Independiente, Argentinos Juniors ganó por la mínima ante Independiente Rivadavia y superó a Central en tabla anual. Todo está como era entonces

27 de octubre 2026 · 20:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
La formación de Argentinos Juniors

FOTOBAIRES

La formación de Argentinos Juniors, en un exultante Diego Maradona. Venció a Independiente Rivadavia y volvió a pasar a Central.

Central hizo su parte el sábado, cuando derrotó en Arroyito a Huracán y quedó como líder absoluto de la tabla anual. Pero el domingo Boca venció en el final a Independiente en Avellaneda y volvió a bajarlo, algo que también hizo Argentinos Juniors en el cierre de la 14ª fecha del Clausura, con el 1-0 sobre Independiente Rivadavia.

El equipo de Almirón sumó 56 puntos con el triunfo sobre Huracán y obligó a Boca a ganar para pasarlo, algo que hizo en los últimos instantes en el Libertadores de América, con el cabezazo del juvenil Herrera. De esa manera, sumó 57.

Y quedaba para el cierre de la jornada, el partido que animaron en el Maradona de La Paternal, entre dos candidatos. Pero Independiente Rivadavia ya no es le mismo tras la partida de Sebastián Villa a Boca, venía de igualar con Tigre en Mendoza y perdió ahora con el Bicho por 1 a 0.

Qué pasó con Argentinos Juniors

El primer tiempo fue muy parejo y el equipo de Alfredo Berti contó con varias situaciones de gol, pero no las concretó y lo terminó pagando caro.

>>Leer más: Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Sobre todo, cuando el lateral zurdo, Sebastián Prieto, avanzó libre por su lateral y se despachó con un zurdazo envenenado, que le picó antes al arquero Nicolás Bolcato y se le metió para el 1 a 0 final.

De esta manera, Argentinos volvió a la cima con 57 puntos juntos a Boca, con +11 de diferencia de gol contra los +21 de los xeneizes.

Central sigue al acecho a 1 punto y espera vencer a Sarmiento el viernes a la noche en Junín y luego al descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante, para así obligar a los dos a ganar también los dos encuentros.

En ese sentido, Boca parece tenerla muy difícil, porque el domingo juega el superclásico ante River en La Bombonera y en la última visita a Defensa y Justicia, clasificado y de gran campaña.

Mientras que Argentinos ahora visitará a un entonado Atlético Tucumán, que aún tiene chances de clasificar a los octavos, para recibir en la última jornada a Huracán, que pelea por el mismo objetivo.

>>Leer más: Central: el gol de Emanuel Coronel que le pone fin a las "cargadas" de sus compañeros

Noticias relacionadas
Rosario Central se mantiene en la pelea por la tabla anual con Di María como emblema.

Central no baja los brazos: arde la tabla anual y se viene un partido clave por el título

Boca encontró el triunfo en el final del partido ante Independiente y en Central todos lo lamentaron.

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newell's le vino bien

Emanuel Coronel acaba de convertir de palomita y sale eufórico a gritar su primer gol con la camiseta de Central.

Central y el gol de Emanuel Coronel que le pone fin a las "cargadas" de sus compañeros

Ángel Di María no ocultó su alegría. Dijo que disfruta mucho el momento que atraviesa el equipo.

Di María: "El objetivo es pelear absolutamente todo, volver a jugar la Copa Libertadores"

Las más leídas

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Lo último

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Los datos fueron brindados por el ministro de Educación, José Goity, anticipó también cuándo podría comenzar el ciclo lectivo 2027
Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño
Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Miércoles a pleno sol en Rosario: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol en Rosario: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Las más leídas
Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Primera C: Ya están los días para los partidos del Reducido y la Promoción

Primera C: Ya están los días para los partidos del Reducido y la Promoción

Ovación
Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track
Ovación

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

La reserva de Newells empató en la visita a Atlético Rafaela pero sigue lejos de la clasificación

La reserva de Newell's empató en la visita a Atlético Rafaela pero sigue lejos de la clasificación

Policiales
Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

La Ciudad
Miércoles a pleno sol en Rosario: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol en Rosario: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Un tesoro de la arquitectura y el arte plástico desembarca por primera vez en Rosario

Un tesoro de la arquitectura y el arte plástico desembarca por primera vez en Rosario

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero
Economía

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras
Economía

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada
Política

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: "Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada"

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
La Ciudad

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?
Salud

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante
La Ciudad

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche
Policiales

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Martín Rosúa: Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad
Política

Martín Rosúa: "Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad"

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo
La Ciudad

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano
Policiales

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Por Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Uber: Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez
Policiales

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez