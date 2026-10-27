Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Como Boca ante Independiente, Argentinos Juniors ganó por la mínima ante Independiente Rivadavia y superó a Central en tabla anual. Todo está como era entonces

La formación de Argentinos Juniors, en un exultante Diego Maradona. Venció a Independiente Rivadavia y volvió a pasar a Central.

Central hizo su parte el sábado, cuando derrotó en Arroyito a Huracán y quedó como líder absoluto de la tabla anual . Pero el domingo Boca venció en el final a Independiente en Avellaneda y volvió a bajarlo, algo que también hizo Argentinos Juniors en el cierre de la 14ª fecha del Clausura, con el 1-0 sobre Independiente Rivadavia .

El equipo de Almirón sumó 56 puntos con el triunfo sobre Huracán y obligó a Boca a ganar para pasarlo, algo que hizo en los últimos instantes en el Libertadores de América, con el cabezazo del juvenil Herrera. De esa manera, sumó 57.

Y quedaba para el cierre de la jornada, el partido que animaron en el Maradona de La Paternal, entre dos candidatos. Pero Independiente Rivadavia ya no es le mismo tras la partida de Sebastián Villa a Boca, venía de igualar con Tigre en Mendoza y perdió ahora con el Bicho por 1 a 0.

El primer tiempo fue muy parejo y el equipo de Alfredo Berti contó con varias situaciones de gol, pero no las concretó y lo terminó pagando caro.

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Sobre todo, cuando el lateral zurdo, Sebastián Prieto, avanzó libre por su lateral y se despachó con un zurdazo envenenado, que le picó antes al arquero Nicolás Bolcato y se le metió para el 1 a 0 final.

De esta manera, Argentinos volvió a la cima con 57 puntos juntos a Boca, con +11 de diferencia de gol contra los +21 de los xeneizes.

Central sigue al acecho a 1 punto y espera vencer a Sarmiento el viernes a la noche en Junín y luego al descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante, para así obligar a los dos a ganar también los dos encuentros.

En ese sentido, Boca parece tenerla muy difícil, porque el domingo juega el superclásico ante River en La Bombonera y en la última visita a Defensa y Justicia, clasificado y de gran campaña.

Mientras que Argentinos ahora visitará a un entonado Atlético Tucumán, que aún tiene chances de clasificar a los octavos, para recibir en la última jornada a Huracán, que pelea por el mismo objetivo.

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