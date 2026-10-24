Robo de cables en Rosario: clausuran tres chatarrerías y secuestran cobre

La Municipalidad ya concretó 18 clausuras en lo que va del año. Entre 2024 y 2025, el hurto se redujo en un 93%

El material encontrado respondías en muchos casos al alumbrado público, cables de la EPE y medidores de Aguas Santafesinas

La Secretaría de Control y Convivencia del municipio clausuró tres chatarrerías de Rosario en el marco de un operativo realizado para erradicar el circuito de reventa ilegal como resultado del robo de cables y cobre.

Los elementos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , mientras que las actuaciones fueron enviadas al Tribunal Municipal de Faltas, ya que los responsables no pudieron acreditar el origen.

Este tipo de operativos los realizan conjuntamente el municipio y la Justicia a partir de denuncias presentadas por Aguas Santafesinas (Assa), la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Telecom por el robo del tendido de red eléctrica, telefonía y otros metales en la vía pública.

El primer procedimiento se realizó en Patricias Argentinas al 4200, donde los inspectores dispusieron la clausura del establecimiento y secuestraron 10 kilos de cobre por su procedencia dudosa. La segunda clausura se dio en Avellaneda al 4200, en donde también se labró un acta por ocupación de la vereda. El tercer operativo tuvo lugar en Ayacucho al 4400, donde se concretó otra clausura y se secuestraron elementos de cableado.

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Desde el municipio advirtieron que no respetar la clausura y reabrir el local sin autorización puede derivar en una nueva intervención para hacer cumplir la medida y en una denuncia penal por desobediencia, además de otras responsabilidades que pudieran corresponder.

Además, la Municipalidad adelantó que los controles continuarán con el objetivo de desalentar la venta de materiales de origen dudoso y reforzar la prevención en materia de seguridad ciudadana.

Secuestro de cobre

Entre 2024 y 2025, se redujo un 93% el robo de cables y un 86% la sustracción de metales, según un informe oficial del gobierno provincial desarrollado a partir de los operativos integrales que permitieron cerrar puntos de reventa ilegal y bloquear el circuito de comercialización que hacía rentable el delito.

En total, se incautaron más de 2 mil toneladas de materiales en los últimos dos años a partir de un plan de control sobre desarmaderos y comercios de metales, con clausuras, trazabilidad del material y coordinación con fiscalías y fuerzas de seguridad.

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Desde la cartera municipal recordaron que en lo que va del año ya se concretaron 18 clausuras, todo en el marco de unas 30 inspecciones realizadas. Los controles sobre chatarrerías apuntan a cortar la cadena de comercialización de metales robados, como el cobre de los cables del tendido público.