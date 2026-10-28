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Rosario se prepara para Colectividades: ya montan las carpas en el Parque a la Bandera

A días del inicio, comenzaron los preparativos para la edición 42 del encuentro, que se realizará del 6 al 15 de noviembre con más de 40 stands

28 de octubre 2026 · 10:39hs
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Ya se viene Colectividades

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Ya se viene Colectividades

El armado de las carpas y los stands avanza a paso firme en el Parque Nacional a la Bandera, donde del 6 al 15 de noviembre se realizará la 42ª edición de la Fiesta de las Colectividades de Rosario. El tradicional encuentro reunirá a más de 40 stands gastronómicos y culturales y volverá a convocar a miles de personas en uno de los eventos más importantes del calendario de la ciudad.

Los trabajos comenzaron a días de la apertura, mientras la organización ajusta los preparativos para recibir a los visitantes. La edición de este año estará atravesada por la incertidumbre climática, debido a los pronósticos de lluvias por encima de lo habitual para octubre y noviembre y la influencia del fenómeno de El Niño.

Desde principios de septiembre, los organizadores mantuvieron reuniones con funcionarios de Protección Civil de la provincia y del municipio para evaluar posibles escenarios y coordinar acciones ante eventuales complicaciones por las precipitaciones.

Una fiesta que ya tuvo que cambiar de fecha

A lo largo de su historia, Colectividades tuvo que modificar su calendario en distintas oportunidades. En 2004, la realización en Rosario del III Congreso Internacional de la Lengua Española obligó a trasladar excepcionalmente el encuentro a diciembre.

>> Leer más: La Fiesta de las Colectividades desafía las lluvias de El Niño y arranca el 6 de noviembre

Nueve años después, en 2013, las obras de pavimentación de avenida Belgrano vinculadas con el lanzamiento del Dakar hicieron que la fiesta comenzara una semana más tarde y que se redujera la superficie disponible para el evento.

La pandemia de coronavirus también modificó el formato. En 2020, Colectividades tuvo una edición especial virtual, con propuestas gastronómicas para llevar o con envío a domicilio.

En 2021, en tanto, hubo espectáculos en el Monumento entre el 20 y el 22 de noviembre, mientras que la feria gastronómica se desarrolló en las propias sedes de las colectividades.

Ahora, el desafío vuelve a ser climático. La posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales llevó a la organización a revisar distintos aspectos del festejo, aunque finalmente se decidió mantener las fechas previstas.

>>Leer más: Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

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