Newell's venció a Independiente del Valle y enfrentará a otro europeo en la Messi Cup

El conjunto juvenil leproso se impuso ante los ecuatorianos y disputará las semifinales de la Copa de Plata ante Chelsea, que eliminó a Manchester City

Gianluca Godoy le dio la ventaja a Newell's en la victoria ante Independiente del Valle.

Newell's ganó 2 a 0 ante Independiente del Valle de Ecuador en los cuartos de final de la Copa de Plata de la Messi Cup , torneo que se disputa en Miami con la presencia del astro rosarino. Tras una gran primera fase en la que quedó afuera por detalles, la Lepra tendrá otro rival europeo por delante .

Luego de la derrota frente a Barcelona que lo dejó fuera de la Copa de Oro, la Lepra se repuso rápidamente y venció al conjunto ecuatoriano gracias a los goles de Gianluca Godoy y Gerónimo Gómez .

El equipo dirigido por Iván “Memo” Borghello volvió a dejar una destacada actuación. En su debut, venció 1 a 0 al Arsenal de Inglaterra y en la segunda fecha se le escapó la victoria sobre el final ante Palmeiras, con empate 1 a 1 . En la definición, no pudo ante Barcelona y cayó 2 a 0 con un polémico penal sancionado para el conjunto catalán.

De esta manera, Newell's se cruzará con Chelsea en las semifinales de la Copa de Plata este jueves 29 de octubre, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium. Los Blues se llevaron una victoria por 3 a 1 ante Manchester City. El ganador avanzará a la final, que tendrá al vencedor de la llave de Inter Miami vs. Arsenal y UE Cornellá vs. Inter de Milán.

Nueva victoria para Newell's en la Messi Cup

Sobre el final del primer tiempo (cada tiempo es de 30 minutos), Fausto Alocco, capitán leproso, tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero el arquero de Independiente del Valle achicó y dejó un rebote largo en la puerta del área. Gianluca Godoy llegó a la carrera y remató desde lejos para poner el 1 a 0 para el Rojinegro.

¡GOLAZO DE NEWELL'S! Gianluca Godoy tomó el rebote y definió muy bien para vencer al arquero y a toda la defensa de Independiente del Valle en la Messi Cup.



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A los 58 minutos, a falta de dos para el final, el ecuatoriano Geovanny González se metió en el área de Newell's, eludió al arquero Ciro Antuña y definió con el arco en soledad, pero el defensor Giovanni Rubortone apareció y salvó con la cabeza sobre la línea.

¡TUVO EL GOL DEL EMPATE!

Geovanny González hizo todo bien para marcar el gol de Independiente ante Newell's, pero Luján apareció para salvar en la línea.



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En la jugada siguiente, Gerónimo Gómez trepó por el lateral izquierdo, casi como un extremo, y sacó un potente zurdazo que encontró la red y decretó el 2 a 0 definitivo para la Lepra. Después del pitazo, los pibes de Newell's celebraron el pase a semifinales.