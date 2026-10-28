La Capital | Ovación | Newell's

Newell's venció a Independiente del Valle y enfrentará a otro europeo en la Messi Cup

El conjunto juvenil leproso se impuso ante los ecuatorianos y disputará las semifinales de la Copa de Plata ante Chelsea, que eliminó a Manchester City

28 de octubre 2026 · 13:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Gianluca Godoy le dio la ventaja a Newells en la victoria ante Independiente del Valle.

Gianluca Godoy le dio la ventaja a Newell's en la victoria ante Independiente del Valle.

Newell's ganó 2 a 0 ante Independiente del Valle de Ecuador en los cuartos de final de la Copa de Plata de la Messi Cup, torneo que se disputa en Miami con la presencia del astro rosarino. Tras una gran primera fase en la que quedó afuera por detalles, la Lepra tendrá otro rival europeo por delante.

Luego de la derrota frente a Barcelona que lo dejó fuera de la Copa de Oro, la Lepra se repuso rápidamente y venció al conjunto ecuatoriano gracias a los goles de Gianluca Godoy y Gerónimo Gómez.

El equipo dirigido por Iván “Memo” Borghello volvió a dejar una destacada actuación. En su debut, venció 1 a 0 al Arsenal de Inglaterra y en la segunda fecha se le escapó la victoria sobre el final ante Palmeiras, con empate 1 a 1. En la definición, no pudo ante Barcelona y cayó 2 a 0 con un polémico penal sancionado para el conjunto catalán.

De esta manera, Newell's se cruzará con Chelsea en las semifinales de la Copa de Plata este jueves 29 de octubre, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium. Los Blues se llevaron una victoria por 3 a 1 ante Manchester City. El ganador avanzará a la final, que tendrá al vencedor de la llave de Inter Miami vs. Arsenal y UE Cornellá vs. Inter de Milán.

Nueva victoria para Newell's en la Messi Cup

Sobre el final del primer tiempo (cada tiempo es de 30 minutos), Fausto Alocco, capitán leproso, tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero el arquero de Independiente del Valle achicó y dejó un rebote largo en la puerta del área. Gianluca Godoy llegó a la carrera y remató desde lejos para poner el 1 a 0 para el Rojinegro.

>> Leer más: Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

A los 58 minutos, a falta de dos para el final, el ecuatoriano Geovanny González se metió en el área de Newell's, eludió al arquero Ciro Antuña y definió con el arco en soledad, pero el defensor Giovanni Rubortone apareció y salvó con la cabeza sobre la línea.

En la jugada siguiente, Gerónimo Gómez trepó por el lateral izquierdo, casi como un extremo, y sacó un potente zurdazo que encontró la red y decretó el 2 a 0 definitivo para la Lepra. Después del pitazo, los pibes de Newell's celebraron el pase a semifinales.

Noticias relacionadas
La última asamblea en Newell’s, donde se informó de la suspensión provisoria de exdirectivos, entre ellos expresidente Ignacio Astore.

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

La reserva de Lucas Bernardi que enfrentó a Atlético Rafaela. Newells empató.

La reserva de Newell's empató en la visita a Atlético Rafaela pero sigue lejos de la clasificación

La U16 de Newells, conducida por Iván Borghello. No pudo con Barcelona.

Messi Cup: derrota de Newell's con polémico penal ante Barcelona y ahora a pelear la copa de plata

Frank Kudelka y Newells pelean por asegurar su clasificación a los playoffs del torneo Clausura.

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Las más leídas

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Lo último

El 43,5% de los empresarios pyme advierte que corre riesgo de desaparecer

El 43,5% de los empresarios pyme advierte que corre riesgo de desaparecer

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Sergio “Bebe” Di Vanni acordó en un abreviado la pena a 7 años y medio de cárcel por las intimidaciones y otros delitos en el marco de una asociación ilícita

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución
Política

Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina
Ovación

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video
Policiales

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?
Política

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?

Las más leídas
Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Ovación
La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina
Ovación

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Newells venció a Independiente del Valle y enfrentará a otro europeo en la Messi Cup

Newell's venció a Independiente del Valle y enfrentará a otro europeo en la Messi Cup

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Policiales
Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Policiales

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

La Ciudad
El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario
La ciudad

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Rosario se prepara para Colectividades: ya montan las carpas en el Parque a la Bandera

Rosario se prepara para Colectividades: ya montan las carpas en el Parque a la Bandera

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias
Zoom

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace
Policiales

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares
Economía

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano
Información General

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario
Política

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil
Política

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones
La Región

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza
Policiales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño
La Ciudad

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo
Política

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde
La Ciudad

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde