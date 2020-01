Kudelka tiene tiempo para elegir el once

En Sarandí. El técnico apostó por un equipo y el lunes ante San Lorenzo no cambiaría.

Frank Kudelka se tomará todo el tiempo necesario para conformar el once que el lunes recibirá a San Lorenzo, en lo que será la presentación leprosa en este 2020 ante su gente. La actuación en Sarandí no dejó del todo conforme al cuerpo técnico y por eso no se descarta algún retoque en la formación (seguramente en el esquema), aunque la base principal está definida. Tampoco hay que desechar la chance de que pueda repetir los apellidos, que aparece incluso lógico.

La novedad más importante para el entrenador es que tendrá a disposición a Rodrigo Salinas y Alexis Rodríguez, quienes cumplieron con las fechas de sanciones. No obstante, la situación de Jerónimo Cacciabue sigue siendo incierta y habrá que ver si puede estar para ocupar un lugar en el banco o —por el contrario— le apuntará al próximo compromiso frente a Estudiantes.

Como en cada compromiso que tiene que afrontar el rojinegro tiene la necesidad de sumar puntos y jugando en casa es buscar los tres con el fin de mantenerse alejado de la zona de riesgo y, de paso, mezclarse arriba. Y frente al ciclón tendrá que imponer la localía y vencer para ese objetivo si pretende no transitar el camino del sufrimiento del que pareció salir en el cierre del año pasado.

Si bien faltan varios entrenamientos y no hay mayores precisiones sobre la idea del DT, en principio el equipo formaría con: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maxi Rodríguez.

Entradas: on line y en el Coloso

La venta de entradas para el encuentro del lunes ante San Lorenzo se desarrollará el mismo día, desde las 14, en la boletería 6 del Coloso. En tanto, aquellos que pretendan adquirirla antes podrán hacerlo vía on line en BoleteriaVip. Los precios establecidos son los siguientes: general 500 pesos; jubilados, damas y pensionados, 250; platea superior este, 450 (socios) y 950 (no socios); inferior este, 600 y 1.100; tribuna oficial, 200 y 700, y platea Gerardo Martino, 800 y 1.300. Los socios podrán ingresar con la cuota de enero paga.