"Kudelka tiene la experiencia para confiar en él"

Sebastián Peratta, director deportivo de Newell's, manifestó que la designación del entrenador Frank Kudelka para conducir los destinos de Newell's "es un primer paso muy importante", de varios que tendrán que dar en una temporada que será "muy importante". En la conferencia de prensa que dio ayer al mediodía en el Coloso argumentó que el DT fue elegido a partir de que "tiene la experiencia para confiar en él, para iniciar un nuevo proceso muy importante".

"Decidir el entrenador a tiempo, con el inicio de la pretemporada, es un primer paso muy importante. Más allá del estilo de juego, Kudelka tiene la experiencia que nos permite confiar en él, para iniciar un nuevo proceso que será muy importante. Estamos convencidos de que es una muy buena decisión", manifestó.

Peratta señaló que Kudelka encaja en la idea de Newell's de que los futbolistas de inferiores vayan teniendo cabida en el equipo. "Hemos delineado con Frank cuestiones referidas al modelo de club que queremos implementar, con jugadores propios, como es la historia de Newell's", dijo.

Si bien la intención es incorporar alrededor de cinco futbolistas, subrayó que existe coincidencia con el DT sobre la idea de que los futbolistas del club tengan lugar. "Una de las características por la cual elegimos a Frank es porque su política, que es también la nuestra, es incluir a los juveniles en el proceso de primera", declaró.

Peratta sostuvo que el club no quiso acelerarse para el nombramiento del DT. "Nos tomamos el tiempo necesario para tomar esta decisión, que en una larga lista es de las más importantes que teníamos. La designación de Frank nos deja muy tranquilos y contentos. Estamos seguros de lo que hicimos", sostuvo.

No quiso ahondar demasiado en Gabriel Heinze, el nombre que seducía a la dirigencia. "No voy a hablar de ningún caso en particular. A veces salir a atajar lo que se dice es imposible", manifestó.

Elípticamente, sin dar ningún nombre, dio a entender que no siempre es posible que se sumen personas identificadas con Newell's. "A veces no se dan los momentos y no hay que buscar más allá las causas, los motivos, o hasta los culpables. Este club tiene la particularidad de que eso sucede habitualmente (por el regreso de referentes), y no es parte de la normalidad", señaló.

Peratta manifestó que están trabajando con el flamante DT sobre los refuerzos. Igual, se guardó la cantidad y los puestos que están buscando, "Tenemos hecho el análisis y prefiero no exponerlo para evitar toda clase de especulaciones. Hay que reforzarse en 3, 4 o 5 posiciones claves, que son las que hablamos con Frank", declaró.

"Nombre propios hay, pero no los voy a tirar sobre la mesa. Tenemos en claro la temporada que nos jugamos y cuáles son los objetivos, tratando de reforzarnos dentro de las posibilidades de Newell's", dijo.

"Está claro que esta vez el esfuerzo referido a las incorporaciones tiene que ser mayor, por lo menos de lo que fue en diciembre pasado. Somos optimistas de que podemos hacer un mercado mucho mejor desde lo económico", añadió.

Peratta aseguró que el club se encuentra en una mejor situación económica, lo que le facilitará negociar mejor. "Vamos a contar con mayor capital. Se concretó una gran venta con Lisandro Martínez, que nos permite iniciar un mercado que todavía no arrancó. Y seguramente habrá una venta más", dijo.

"Newell's es un club vendedor y su situación económica mejoró mucho. Esto nos permite negociar de otra manera. Escuchamos un supuesto interés por (Aníbal) Moreno, pero no tenemos nada oficial. Si hay una oferta, la analizaremos", dijo.

"Todavía tenemos un porcentaje de Ezequiel Ponce (40 por ciento). Fue el goleador de Grecia y hay mucho interés de que pueda continuar ahí. Este también sería otro ingreso", señaló sobre el atacante de AEK Atenas, que tiene intención de comprarle el pase a Roma.