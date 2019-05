Kudelka no dio nombres pero ya suenan

Kudelka no aportó nombres. En su presentación como DT rojinegro no mencionó siquiera los puestos a reforzar. Encima, recién el lunes se pondrá al frente del plantel para iniciar la pretemporada propiamente dicha, con casi dos meses por delante para preparar al equipo. Igual, no es difícil deducir que necesita un marcador central, un delantero goleador y un par de mediocampistas, como mínimo. Claro, también influirán las partidas. Hasta ahora sólo se confirmó la salida de Víctor Figueroa (a Aucas de Ecuador) y ayer en Paraguay adelantaron que Alfio Oviedo volvería a Cerro Porteño porque "Newell's no hará uso de la opción". En ambos casos, no influyen demasiado porque el Negro era habitual suplente y el delantero paraguayo casi no jugó.

Distinto sería el caso que se fuera Mauro Formica, en quien ya se fijó la U. de Chile. Pero el Gato se quedaría y una clara señal es que estará mañana en el amistoso frente a la selección.

Igual, el movimiento en cuanto a pases casi ni arrancó. Como tampoco el ciclo de Frank Kudelka en Newell's, que dejó en manos de sus colaboradores los primeros días de trabajo. Seguro en las charlas con la dirigencia habrá tirado puestos y nombres de refuerzos. Claro que dependerá mucho de la economía leprosa y el aporte que los hinchas, socios y dirigentes realicen a través del tan hablado fideicomiso.

En esta ocasión, el entrenador no podrá sumar tantos ju- gadores como lo hizo en el último mercado trasandino, en el que la U. de Chile que él dirigió sumó a 10 futbolistas, entre ellos el experimentado defensor argentino Sergio Vittor (de 29 años, que jugó en Independiente) y el habilidoso volante Nicolás Oroz (25, que actuó en Chacarita y Racing).

Esos nombres podrían estar en los planes del DT, aunque entre sus preferidos está otro central al que dirigió en Talleres: Carlos Quintana, quien anoche jugó para Argentinos Juniors en la Sudamericana. Tiene 31 años y cuando a principios de año sonó para ir a Chile dijo: "Sería muy lindo volver a ser dirigido por Darío (Kudelka)".

Otro jugador que le dio gran resultado al técnico y también lo pidió para la U es Sebastián Palacios (está en Talleres).

Y el volante colombiano Juan Daniel Roa es otra chance que sigue abierta.

Fideicomiso aprobado

"El fideicomiso ya fue aprobado por comisión directiva. Además, jamás estuvo en peligro organizarlo. Haremos lo mejor para que tenga el mayor éxito posible", aseguró el vicepresidente leproso Cristian D'Amico. Ahora, a colaborar.