Kudelka: "La verdad es que hoy hay promedios"

Arrancó la era de Frank Kudelka. El flamante entrenador de Newell's Old Boys fue presentado hoy en sociedad en la sala de prensa del club. "Estoy donde quiero estar", dijo luego de firmar su contrato con la institución y afirmó que hay que manejarse con la realidad y "la verdad en este momento es que hay promedios".

En conferencia de prensa explicó que se encuentra en una etapa de diagnóstico. "Uno como técnico va conociendo en la previa, estamos en un tiempo de evaluación, y de tener la facultad de entre todos poder decidir el mejor plantel para lo que viene, veremos las bajas y altas, estamos haciendo un análisis exhaustivo", precisó.

Consultado sobre sus sensaciones de arribar al club del Parque, dijo: "Estar en Newell's es una verdadera satisfacción, estoy donde quiero estar en este momento de mi carrera. Para muchos son lugares onerosos o difíciles y yo lo veo como una gran oportunidad".

"Nos vamos a hacer cargo el lunes del equipo para iniciar la pretemporada, ahora estamos trabajando en las cuestiones necesarias para trabajar, estamos en una etapa preliminar, esto nos da un margen para seguir con el diagnóstico", agregó.

Respecto a la situación del equipo en la tabla de posiciones para la próxima temporada, afirmó: "Hoy hay promedios, no puedo pensar por lo que van a decidir otros, no es mi menester hacerlo, debemos manejarnos con la verdad, la gente y nosotros. Hoy hay promedios. No hay que tener miedo, es un desafío, una oportunidad en una institución de tanta grandeza, hay equipo para resolver esta situación entre todos".

"Surgirán nombres en este camino de la conformación del equipo, vamos a abastecernos de líderes para llevar adelante esta hermosa oportunidad que tenemos todos. La realidad implica también de que surgirán un sinnúmero de nombres y soy una persona que va a los hechos, les aseguro que vamos a agotar todos los términos para formar el mejor plantel, más allá de los nombres rutilantes", manifestó.

"Que sea un equipo sin miedos, sin temores, un equipo que transmita en la cancha una forma de jugar y que como consecuencia logre los objetivos que pretendemos", aseguró para decir que lo más importante "es la estructura anímica, emocional, la composición del plantel para que defienda una posición de tabla y una forma de jugar que vaya de la mano de lo que fue y es Newell's Old Boys".