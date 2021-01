Sin Julián Fernández por la lesión en el sóleo de la pierna izquierda, el reemplazante será Juan Sforza. A pesar de que el juvenil tiene más características de juego que de quite, fue mutando sus cualidades. Más aún, teniendo en consideración que Mateo Maccari, quien sí tiene un desenvolvimiento natural para la marca, sufrió una luxación de hombro derecho de la cual fue intervenido a fines del año pasado.

La única duda táctica que tiene Kudelka a esta hora es por el puesto de lateral derecho. ¿Seguirá Llano o volverá Gabrielli? Ese mismo interrogante debe estar dando vueltas por la cabeza del DT. Porque Llano no es 4 por naturaleza, de hecho entre 6ª y 4ª jugó 46 partidos y en todos lo hizo como volante, generalmente por afuera. Pero hubo unos cuantos futbolistas que terminaron explotando en una posición que no era la suya. El chico se lo ganó. Y cuando hay necesidades y urgencias en un plantel, se pide perdón y no permiso. Del otro lado está la experiencia de Gabrielli, que puede ser fundamental en un duelo tan trascendente como el que tendrá cita en Avellaneda. El resto sale de memoria: Macagno, Guanini, Gentiletti (si llega), Bittolo, Pablo Pérez, Sforza, Cacciabue, Palacios, Maxi y Alexis Rodríguez.

Si la lepra consigue el objetivo de acceder a la final de la zona Complementación, es probable que recupere a su 9: Scocco. Nacho se reincorporó a los entrenamientos (al menos informalmente) y los más optimistas lo cuentan para una hipotética final.

Enfrente estará Racing y será la despedida de Becaccece, quien se va con las mismas dudas como las que tuvo su ciclo. Durante la semana probó distintos esquemas aunque es probable que vuelva atrás con los cinco defensores y apueste por una clásica línea de cuatro. Tampoco es un dato menor que los dos zagueros son Nery Domínguez y Mauricio Martínez (según la última práctica). Son rendidores pero en el desconcierto general en el que está sumido Racing, pueden flaquear. Newell’s tiene que aprovecharlo.

La asamblea podría hacerse el 23 de enero

El club presentó a la Municipalidad de Rosario el protocolo sanitario y una solicitud formal para que finalmente se habilite la realización de la asamblea, que tiene como objetivo definir la junta electoral de cara a las elecciones presidenciales, que no se pudieron llevar a cabo en 2020. Hay optimismo de que el gobierno de la ciudad lo apruebe.

Las diversas restricciones nacionales y locales a causa de la pandemia impidieron que el año pasado se pudiese celebrar dicho encuentro, que es fundamental para poder realizar un llamado a comicios.

El panorama actual no presenta tanta incertidumbre como en aquel momento, ya que hay protocolos dispuestos por parte de las autoridades municipales. Teniendo en cuenta las consideraciones del Estado y de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), desde el club del Parque esperan una respuesta positiva y la posterior aprobación para poder realizar la asamblea, que se haría al aire libre en la tribuna Gerardo Martino antes de fin de mes (la fecha tentativa es el 23 de enero). Aunque desde la oposición ven con buenos ojos que sea recién en febrero.

La institución publicó en las redes sociales que “la IGPJ, en su resolución general número 8/2020 sobre distanciamiento social, preventivo y obligatorio para reunión de personas, autoriza la realización de asambleas” y agregó que “las asambleas de más de 20 personas deberán tener un protocolo de sanidad aprobado por la Municipalidad”.

A fines de 2020, el club también se pronunció a favor de que se efectúe la asamblea y pidió porque se acelere el proceso, que ya lleva detenido unos seis meses. “Serán los socios en asamblea quienes reformulen el postergado cronograma de los comicios y designen la Comisión Electoral [...] El objetivo es llamar a comicios para el próximo mes de abril de 2021”, rezaba el comunicado institucional.