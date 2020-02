Kudelka deslizó que no tocaría nada para recibir al Ciclón

El once. La formación que utilizó Kudelka ante Arsenal, en el empate en Sarandí.

Todo indica que Kudelka no tocará la formación para recibir el lunes, a las 21.10, a San Lorenzo. Los mismos que vienen de igualar en Sarandí son los candidatos a estar desde el inicio si no surge ningún imprevisto en los dos últimos ensayos de la Lepra. A la vez, el recién llegado Sebastián Palacios podría ir al banco de suplentes si se termina de resolver todo lo concerniente a la habilitación como espera el cuerpo técnico. En principio, no habría inconvenientes.

En principio, los rojinegros debutarán este año en el Coloso con estos once futbolistas: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez.

La reserva empató

Por otro lado, la reserva leprosa dirigida por Federico Hernández igualó ayer, en el predio de Bella Vista, 2 a 2 con el ciclón, con goles de Luciano Cingolani y Tobías Donsanti. El equipo formó con: Macagno; Acevedo, Pardo, Freytes, Broglia, Sforza, Maccari, Castro, Cingolani, Donsanti y F. González.