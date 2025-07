Keylor Navas se despidió de los hinchas Newell's: "Me voy en paz, la lealtad con el club fue total"

"A toda la afición de Newell’s Old Boys: hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión. Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total. Me llevo en el corazón a todas esas personas que nos acogieron con cariño verdadero tanto a mí como a mi familia, con afecto genuino desde el primer día. Gracias por los mensajes, el afecto y la energía que los caracteriza", empezó Keylor, en un posteo publicado en Instagram este martes.