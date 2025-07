Newell's confirmó la salida del costarricense Keylor Navas y cuestionó su comportamiento

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción… pic.twitter.com/on5E4waRGJ

Ambas frases dejan en claro que se cuestionan las actitudes del arquero que, según Newell's, no responden al espíritu colectivo y de pertenencia que se pretenden.

Los dólares que recibirá Newell's

El comunicado también trajo algo de luz sobre lo que recibirá Newell's por la partida anticipada de Navas, cuyo contrato con la Lepra recién vencía en diciembre, con la posibilidad de que el club lo prolongue un año más.

"El acuerdo le representará el Club Atlético Newell's Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los u$s 2.000.000", detalló el comunicado.