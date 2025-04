Keylor Navas fue una muralla y se destacó como la figura de Newell's frente a Argentinos Juniors

Alejo Montero 5 : De a poco, continúa asentándose recorriendo el lateral derecho. Ante Argentinos no se pudo soltar mucho. Fue poco al ataque por su sector.

Víctor Cuesta 6,5: Tras el gol frente a Tigre siguió su curva de crecimiento. La seguidilla de partidos le está dando lugar a la aparición de sus mejores virtudes. Se complementó bien con Lollo y tuvo algunas salvadas en el segundo tiempo.

Ángelo Martino 5: El Ogro lo sacó del ostracismo y de a poco va tomando confianza y ritmo. Siempre mejor en ataque que en defensa. Dejó la cancha muy cansado.

Gonzalo Maroni 4: No pudo funcionar bien como socio de Banega en la generación de juego. Tuvo otra chance de arranque, y no la aprovechó. Protagonizó situaciones de riesgo cerca del área rival pero siempre las finalizó mal. No termina de adueñarse del puesto de titular.

Tomás Jacob 4,5: Más allá de la lesión en su mano, sigue dejando el alma en cada partido. Alternó buenas y malas. No pudo blindar el mediocampo detrás de Banega y Maroni, para que ellos se dediquen a crear. Llegó mucho el rival, y esa es una de sus responsabilidades.

Ever Banega 5: Continúa mostrando que es un jugador diferente. Pero desde su capacidad y su talento, en este partido no pudo marcar diferencias. Con Argentinos no pudo ser otra vez determinante.

Luciano Herrera 5: Es una de las gratas sorpresas que está evidenciando esta campaña del conjunto leproso. Metió goles ante Estudiantes, Boca y Tigre, y frente al Bicho no estuvo cerca de anotar. Un aporte silencioso siempre en sentido positivo.

Carlos González 5,5: Cocoliso corrió mucho pero no pudo recompuso relaciones con el gol. Tuvo chances claras pero no pudo conseguir su primer gol en la Lepra. Inició una gran contra que terminó en gol anulado a Silvetti.

Mateo Silvetti 5: Le está costando reencontrarse con su mejor versión. Aportó por su sector, estuvo más participativo que en otras ocasiones, pero le faltó claridad para terminarlas de buna manera. Estuvo más cerca del gol, que en los partidos anteriores.

Los que ingresaron

Fernando Cardozo 4: Entró por Maroni y se paró en una línea de volantes por adelante de Jacob y Banega. Estuvo lento y poco claro para resolver.

David Sotelo 4,5: Ingresó por Silvetti y se metió en el doble cinco para darle una mano a Jacob.

Alejo Tabares 4,5: Entró por Martino a cubrir el lateral izquierdo.

Thiago Gigena s/c: Ingresó por Herrera y tuvo una al final que no pudo llegar, entrando desde atrás.

DT: Cristian Fabbiani 6: Es el gran responsable de esta reacción que está exhibiendo el conjunto rojinegro en el torneo. Le hizo recobrar confianza a sus jugadores y los animó hasta llevarlos a dar la batalla por llegar a los playoffs del torneo. Ante Argentinos, apostó comenzando con línea de 4 atrás, como ante Boca, y la salió bien. Su equipo fue competitivo ante otro adversario de calibre.