La Capital | Ovación | Central

Polémicas en el Monumental: dos penales para River y en Central Ibarra y Avila zafaron de la expulsión

Mucho trabajo del árbitro y sus colaboradores en un duelo donde Central y River se sacan chispas en una de las semifinales

16 de mayo 2026 · 21:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
El brazo de Avila ya impacta en el rostro de Martínez Quarta. Penal de VAR para River que Ledesma evitó el gol

IMAGEN TV

El brazo de Avila ya impacta en el rostro de Martínez Quarta. Penal de VAR para River que Ledesma evitó el gol, atajándoselo a Montiel.

El partido entre Central y River que se juega en el estadio Momumental es un hervidero. A los 26 minutos, Gastón Ávila abrió el codo ante Martínez Quarta en el área canalla y tras ser llamado por el VAR, el árbitro Nicolás Ramírez detectó la infracción. Cobró la pena máxima para el equipo del Chacho. Se le complicaba al Canalla. El Gato vio la amarilla y evitó la roja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055786410058084522&partner=&hide_thread=false

Fue Gonzalo Montiel, el encargado de darle a Argentina el título Mundial en Qatar 2022 en la definición desde los doce pasos ante Francia, y se hizo gigante Jeremías Ledesma para ahogar la apertura millonaria. Central zafó de una muy compleja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055785589283119497&partner=&hide_thread=false

Antes, a los 7 minutos del partido por la semifinal del torneo Apertura hubo una jugada que todo el Millonario reclamó la revisión del VAR, pero que el juez Nicolás Ramírez ni siquiera sancionó falta ni amonestó al jugador canalla que protagonizó la acción.

Leer más: En vivo: Central zafó con el penal que Ledesma le atajó a Montiel y siguen empatando

Driussi salió lastimado en River

La pelota la tenía Sebastián Driussi cerca del área de Central y desde atrás se arrojó con vehemencia Franco Ibarra a recuperar el balón, el tema es que patinó y se llevó puesto con mucha fuerza al delantero Millonario. Lo dejó tendido en el piso con mucho dolor. Ramírez no cobró ni falta y la jugada siguió, cuando Ibarra también tumbó a Matías Viña y ahí sí recibió el cartón amarillo.

Todo River, incluso el Chacho Coudet, reclamó la revisión de la jugada de Driussi, pero desde el VAR Silvio Trucco no le comunicó ninguna acción que sea pasible de ser revisada.

El tema es que Driussi debió dejar la cancha ahí mismo y lo hizo en el carrito sanitario, en pleno llanto, con mucha preocupación por el estado de su rodilla derecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055800739901866048&partner=&hide_thread=false

Otro penal en el segundo tiempo

A los 14 minutos del complemento Central sufrió otro penal en contra. Esta vez fue tras un pase al vacío de Tomás Galván, que no pudo despejar con acierto Gastón Ávila, la dejó corta, y Joaquín Freitas quedó de cara al gol, cuando Jeremías Ledesma se lo llevó puesto. Ledesma podría haberse frenado pero terminó tumbando al jugador millonario y fue claro penal.

Desde los doce pasos esta vez no perdonó Facundo Colidio y puso en ventaja a River ante el Canalla.

Noticias relacionadas
Néstor Ortigoza, ex-Central, fue echado de un boliche por pelearse con patovicas

Patovicas sacaron a un excampeón con Central de un boliche tras un confuso episodio con su novia

Malcorra no se quedó de brazos cruzados ante el cuestionamiento del conductor.

Ignacio Malcorra fue a buscar al periodista Gustavo López tras la derrota ante Central

Ángel Di María, el gran capitán y líder de Central.

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Jorge Almirón, el director técnico de Central.

El once probable de Central para la "final" con River y el jugador clave que recupera Almirón

Ver comentarios

Las más leídas

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Lo último

Polémicas en el Monumental: dos penales para River y en Central Ibarra y Avila zafaron de la expulsión

Polémicas en el Monumental: dos penales para River y en Central Ibarra y Avila zafaron de la expulsión

Casi el 60% del nuevo ajuste de Milei recae sobre las provincias

Casi el 60% del nuevo ajuste de Milei recae sobre las provincias

Hidrovía: gremios rechazan un proyecto para cambiar la ley de cabotaje

Hidrovía: gremios rechazan un proyecto para cambiar la ley de cabotaje

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Los hermanos, que están ligados al tráfico de drogas desde hace doce años, fueron imputados por contrabando de estupefacientes con varios agravantes

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Por Claudio Berón
En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental
Ovación

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor
policiales

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja
La Ciudad

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Ovación
En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental
Ovación

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

Argentina hizo podio con chicas y chicos en el Sudamericano Sub 14 de tenis de Rosario

Argentina hizo podio con chicas y chicos en el Sudamericano Sub 14 de tenis de Rosario

Central: equipo confirmado para el partido a todo o nada en el Monumental

Central: equipo confirmado para el partido a todo o nada en el Monumental

Policiales
Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11
policiales

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

La Ciudad
Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia inolvidable en el Xlab Rosario

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden alivio urgente
Economía

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Policiales

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día
La Ciudad

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana
POLICIALES

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

Por Alvaro Torriglia
economia

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia
Política

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven
Policiales

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos
La Ciudad

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería
Policiales

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras
Policiales

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?
La Ciudad

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
La Ciudad

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina
La Ciudad

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta
POLICIALES

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios
Salud

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios