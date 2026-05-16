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En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

En un clima enrarecido, Central juega la semifinal del torneo Apertura frente al River de Coudet en el Monumental. Seguilo en vivo por La Capital.

16 de mayo 2026 · 19:22hs
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Facundo Colidio marca el segundo penal que le dieron a River y lo pone en ventaja ante Central. 

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Facundo Colidio marca el segundo penal que le dieron a River y lo pone en ventaja ante Central. 
Lucas Martínez Quarta y Enzo Copetti pelean por la pelota. River y Central

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Lucas Martínez Quarta y Enzo Copetti pelean por la pelota. River y Central, con dientes apretados en el Monumental.

Central juega una de las semifinales del torneo Apertura, en el siempre difícil Monumental frente a River Plate. Si empatan al cabo de los 90 minutos habrá alargue de 30' y penales en caso de ser necesario. Seguilo en vivo por La Capital.

Los momentos en el Monumental

87' Buena del Huevo Acuña, centro atrás al pibe Silva, que le pegó muy arriba desde buena posición.

71' Tiro libre desde muy lejos de Di María, que superó a todos, picó en el área y pegó en el palo derecho de Beltrán. Pizarro antes no llegó a conectar cuando entró solo detrás de todos. Clarísima.

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62' Mala salida canalla de Ovando, se la robó Colidio y Vera remató desde afuera, pasando al lado del palo izquierdo de Ledesma.

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61' GOL DE RIVER. Colidio la pateó casi al mismo lugar que lo hizo Montiel, pero Ledesma fue al otro lado.

59' Galván metió un pase bárbaro filtrado, falló Avila en el cierre, la tomó Freitas y Ledesma lo derribó. Claro penal y amarilla al arquero.

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56' Buena trepada de Copetti por izquierda, pensó y lo dejó solo a Pol Fernández, que le pegó displicente. Rebotó en Rivero, en Neltrán, pegó en el palo izquierdo y la detuvo el arquero. La más clara canalla.

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55' Se lesionó solo Moreno y lo reemplaza el pibe Silva.

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30' Ledesma le atajó el penal nada menos que a Montiel, el infalible. Siguen 0 a 0.

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26' Tiro libre desde la derecha, Avila abrió mucho el brazo y le pegó en la cara a Martínez Quarta. Ramírez no cobra pero el VAR llama. Penal.

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24' Ovando le entró fuerte innecesariamente a Colidio y se ganó la amarilla.

15' Copetti se tiró al piso y reclama golpe de Martínez Quarta.

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7' Ibarra le entró duro a Viña y se ganó la tarjeta amarilla. Pero unos segundos antes le dio duro a Sebastián Driussi, le dobló la rodilla derecha y debió ser sustituido. Entró Joaquín Freitas 5 minutos después.

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5' Tiro libre de Di María y mal control de Copetti, que se le fue larga.

3' Buen pase largo de Coronel para Giménez y mejor asistencia atrás a Di María. Fideo se acomodó y lo interceptó justo Viña. La primera, canalla.

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Para este encuentro, Jorge Almirón dispuso del ingreso de Guillermo Pol Fernández en lugar de Alejo Veliz, por lo que Enzo Copetti seguirá entre los once.

>>Leer más: El historial de Almirón ante River: la racha negativa que intentará cortar con Central

Los días previos se matizaron con las quejas de todo Racing, a las que se sumaron las insólitas declaraciones del presidente de River, que prácticamente condicionó al árbitro, Nicolás Ramírez.

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>>Leer más: La frase intimidatoria del presidente de River antes de enfrentar a Central en el Monumental

Las estadísticas de River y Central

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