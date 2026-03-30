La Capital | Ovación | selección argentina

Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina "no corre mucho" y calentó la previa

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará al conjunto africano este martes en La Bombonera, en el segundo amistoso de esta fecha Fifa antes del Mundial

30 de marzo 2026 · 13:00hs
Kingstone Mutandwa

Kingstone Mutandwa, de Zambia, calentó la previa del amistoso con la selección argentina.

La selección argentina sufrió el amistoso ante Mauritania en La Bombonera y se llevó una ajustada victoria por 2-1 que dejó más dudas que certezas de cara al Mundial, pero tendrá otra oportunidad. A horas del segundo partido, un futbolista de Zambia, que será el rival de este martes, encendió la previa y aseguró que la Albiceleste “no corre”.

La delegación africana llegó al país con su entrenador interino, George Lwandamina, a la cabeza y mostraron su motivación de enfrentar a los vigentes campeones del mundo. No obstante, uno de sus delanteros calentó el clima con sus declaraciones.

“Estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre mucho, pero, por supuesto, tienen muchos grandes jugadores”, expresó Kingstone Mutandwa, jugador del SV Ried de Austria.

Zambia

>> Leer más: Lionel Scaloni fue sincero: "Preocupación no tengo, pero hay cosas para corregir"

A su particular declaración, el futbolista de Zambia detalló que su equipo deberá “dar un 200%” para estar a la altura de la selección argentina en el duelo que disputarán en La Bombonera.

La selección de Zambia llegó a la Argentina

Con un marcado entusiasmo, a pesar de la extensa travesía y varias escalas durante el viaje, por la posibilidad de enfrentar a la Argentina y a Lionel Messi, la delegación de Zambia tendrá un reto especial en un mítico estadio y ante el público albiceleste, por lo que su DT remarcó que es “importante” que su equipo se “acostumbre lo antes posible” al escenario.

La delegación africana buscará cortar una racha de siete partidos sin victorias. Este seleccionado ocupa el puesto 91 del ranking Fifa y finalizó en el 4º puesto de su zona en las Eliminatorias de la CAF, bastante alejado de Marruecos, que logró la clasificación. A su vez, también compartió grupo con los Leones en la Copa Africana de Naciones, pero fue el último del grupo A con apenas dos puntos.

A pesar de no haber disputado nunca una Copa del Mundo, Zambia cuenta con una histórica estrella en su haber, cuando en 2012 se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones dando la sorpresa y venciendo a Costa de Marfil en los penales en la final.

Dónde ver y a qué hora el partido Argentina vs. Zambia

La selección argentina enfrentará a Zambia este martes 31 de marzo a las 20.15 en La Bombonera, en el último amistoso oficial antes de entregar la convocatoria al Mundial 2026 que comenzará en junio

La transmisión del encuentro de la Albiceleste será de manera exclusiva a través de Telefe y sus plataformas. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar

Noticias relacionadas
Joaquín Panichelli se lesionó y no podrá ir al Mundial 2026. Es uno de los momentos más duros de mi vida, dijo. 

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

La selección argentina tiene un amistoso frente a Mauritania.

A qué hora juega la selección argentina el amistoso frente a Mauritania en la Bombonera

Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo

Alarma en la selección argentina: un jugador se lesionó y podría perderse el Mundial 2026

La sonrisa de Lionel Messi, en la práctica de la selección argentina. Todo antes de Mauritania, en la Bombonera.

Bonus extra para Lionel Messi en casa, en un amistoso de práctica para la selección argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Lo último

La tensión que se vive en un hogar impacta en el desarrollo de bebés y niños

La tensión que se vive en un hogar impacta en el desarrollo de bebés y niños

Obras en el Monumento: Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación

Obras en el Monumento: "Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación"

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió actuar con respeto y responsabilidad

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

El gobernador Pullaro envió a tres ministros y secretarios para que se ocupen de la familia de la víctima y la comunidad educativa. Además, para seguir la situación del victimario

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
Ataque en la escuela de San Cristóbal: Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: El arma entró en la funda de una guitarra
La Región

Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: "El arma entró en la funda de una guitarra"

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió actuar con respeto y responsabilidad
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos
Información General

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Ovación
Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina no corre mucho y calentó la previa
Ovación

Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina "no corre mucho" y calentó la previa

Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina no corre mucho y calentó la previa

Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina "no corre mucho" y calentó la previa

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Nueva baja en la comisión directiva de Newells: renunció el vocal titular

Nueva baja en la comisión directiva de Newell's: renunció el vocal titular

Policiales
Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La Ciudad
Obras en el Monumento: Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación
La Ciudad

Obras en el Monumento: "Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación"

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas