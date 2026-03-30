Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina "no corre mucho" y calentó la previa

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará al conjunto africano este martes en La Bombonera, en el segundo amistoso de esta fecha Fifa antes del Mundial

La selección argentina sufrió el amistoso ante Mauritania en La Bombonera y se llevó una ajustada victoria por 2-1 que dejó más dudas que certezas de cara al Mundial , pero tendrá otra oportunidad. A horas del segundo partido, un futbolista de Zambia, que será el rival de este martes, encendió la previa y aseguró que la Albiceleste “no corre” .

La delegación africana llegó al país con su entrenador interino, George Lwandamina, a la cabeza y mostraron su motivación de enfrentar a los vigentes campeones del mundo. No obstante, uno de sus delanteros calentó el clima con sus declaraciones .

“Estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre mucho, pero, por supuesto, tienen muchos grandes jugadores ”, expresó Kingstone Mutandwa , jugador del SV Ried de Austria.

A su particular declaración, el futbolista de Zambia detalló que su equipo deberá “dar un 200%” para estar a la altura de la selección argentina en el duelo que disputarán en La Bombonera.

La selección de Zambia llegó a la Argentina

Con un marcado entusiasmo, a pesar de la extensa travesía y varias escalas durante el viaje, por la posibilidad de enfrentar a la Argentina y a Lionel Messi, la delegación de Zambia tendrá un reto especial en un mítico estadio y ante el público albiceleste, por lo que su DT remarcó que es “importante” que su equipo se “acostumbre lo antes posible” al escenario.

La delegación africana buscará cortar una racha de siete partidos sin victorias. Este seleccionado ocupa el puesto 91 del ranking Fifa y finalizó en el 4º puesto de su zona en las Eliminatorias de la CAF, bastante alejado de Marruecos, que logró la clasificación. A su vez, también compartió grupo con los Leones en la Copa Africana de Naciones, pero fue el último del grupo A con apenas dos puntos.

A pesar de no haber disputado nunca una Copa del Mundo, Zambia cuenta con una histórica estrella en su haber, cuando en 2012 se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones dando la sorpresa y venciendo a Costa de Marfil en los penales en la final.

Dónde ver y a qué hora el partido Argentina vs. Zambia

La selección argentina enfrentará a Zambia este martes 31 de marzo a las 20.15 en La Bombonera, en el último amistoso oficial antes de entregar la convocatoria al Mundial 2026 que comenzará en junio

La transmisión del encuentro de la Albiceleste será de manera exclusiva a través de Telefe y sus plataformas. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar