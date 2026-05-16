Central: equipo confirmado para el partido a todo o nada en el Monumental

El técnico canalla Jorge Almirón realizará una sola modificación para enfrentar a River. Ingresa Guillermo Fernández en lugar de Alejo Veliz

Jorge Almirón confirmó los once de Central que enfrentarán a River en el Monumental.

En al previa de un partido trascendental para Central, inicia a las 19.30, el técnico Jorge Almirón confirmó el equipo que enfrentará a River en el Monumental por las semifinales del torneo Apertura y los once son aquellos que se manejaban en la previa.

El técnico canalla mete una sola modificación en relación al equipo que puso en cancha hace unos pocos días frente a Racing, en el Gigante. Guillermo Fernández se mete entre los once en lugar de Alejo Veliz .

Está la incógnita sobre si Almirón tomó esta decisión cuidando el físico de Veliz o si vio algo puntual en el andar de River que amerite el ingreso de Pol Fernández , pero es lo que finalmente sucedió.

Con esta variante, el equipo perderá seguramente algo de peso en la ofensiva, sobre todo en el área rival, pero en contrapartida puede ganar en lo que hace a tenencia del balón.

PolMB Pol Fernández se mete entre los once en el partido de alto riesgo que afrontará Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Con la pelota en movimiento se verá cuál será el dispositivo táctico, si vuelve al 4-2-3-1 tantas veces utilizado o si el esquema es otro. En ello dependerá mucho la posición que ocupe Ángel Di María, aunque, se sabe, Fideo es el jugador con mayor libertad de movimientos.

El resto del equipo será el mismo que el que salió a jugar frente a Racing en el Gigante de Arroyito, con el agregado de que Jaminton Campaz y Julián Fernández esta vez estarán en el banco de relevos.

Los once de Central

El equipo de Central que Almirón pone en cancha será con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández y Ángel Di María; Enzo Copetti.