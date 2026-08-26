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Diputados sesiona para debatir los proyectos de reforma del Banco Central e inocencia fiscal

El oficialismo logró quorum estricto con la ayuda de la UCR, el PRO y bloques provinciales. Legisladores de la oposición no pudieron lograr su objetivo de debatir sobre tablas proyectos para aliviar la situación de endeudamiento

26 de agosto 2026 · 15:10hs
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La Cámara de Diputados nacional aborda proyectos impulsados por la Casa Rosada

Foto: Archivo / La Capital

La Cámara de Diputados nacional aborda proyectos impulsados por la Casa Rosada, entre otras iniciativas.

La Cámara de Diputados nacional inició este mediodía la sesión para debatir los proyectos de reforma del Banco Central (BCRA), Inocencia Fiscal II y un tratado de cooperación en materia de patentes, entre otras iniciativas.

El oficialismo logró alcanzar el quorum estricto con la presencia de 129 diputados para habilitar la sesión especial con la ayuda del PRO, la UCR, Adelante Buenos Aires y por Santa Cruz.

Los bloques provinciales que también dieron quórum fueron Producción y Trabajo, Independencia, Argentina Federal y Elijo Catamarca, que responden a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Saénz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

También colaboraron los legisladores de Provincias Unidas (PU) Gisela Scaglia, María Eugenia Zigarán, Alejandra Torres, Sergio Capozzi, Pablo Farías, García Aresca, Núñez, Rizzotti e Ignacio Aresca.

Los diputados de la oposición no pudieron lograr su objetivo de debatir sobre tablas proyectos para aliviar la situación de endeudamiento, pero obtuvieron 133 votos para poder realizar una sesión especial para aprobar un emplazamiento para abrir las comisiones que deben tratar esas iniciativas.

Los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria, UP) justificaron su pedidos en que es necesario abordar soluciones para los seis millones de argentinos que están en mora y sobreendeudados con tarjetas bancarias y no bancarias y billeteras virtuales.

También hubo otros pedidos de los legisladores de UP Guillermo Michel, para bajar el IVA a la producción, y la chaqueña Julieta Marisol Campo, para que se debata un proyecto sobre Zonas Cálidas debido a las abultadas facturas de gas que pagan los ciudadanos del norte argentino.

Como el pedido se trató de un apartamiento de reglamento, lo que exige tres cuartas partes de los presentes a favor, la moción de la oposición quedó rechazada.

Juramento

En el inicio de la sesión juró como diputado Juan Carlos Giordano en reemplazo de Néstor Pitrola, como parte del sistema de rotación que realizan los legisladores del Frente de Izquierda.

Giordano juró con una bandera que decía "las Malvinas son argentinas" y lo hizo como en otras ocasiones por los 30 mil desaparecidos, los jubilados y otros reclamos sociales y políticos.

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