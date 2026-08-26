Rosario marcha contra los femicidios y la violencia machista: "No son números, son vidas"

La Asamblea Lesbotransfeminista encabezará este miércoles una movilización en el centro de Rosario. En agosto hubo tres femicidios y un intento de femicidio

La Asamblea ofreció una conferencia de prensa en la previa de la marcha en Rosario

Los femicidios de Carina Candelas, Gabriela Banach y Débora Bordón volvieron a poner en discusión la violencia machista en Rosario y el resto del país. “Seguimos contando femicidios, transfemicidios y múltiples violencias machistas”, lamentaron desde la asamblea antes de la marcha de este miércoles, que partirá a las 17 desde la plaza 25 de Mayo (Laprida y Córdoba) hasta la plaza San Martín (Dorrego y Santa Fe).

Las estadísticas oficiales de la Observatorio de Seguridad Pública señalaron que 13 mujeres murieron en el departamento de Rosario en lo que va del año. Y según los registros de La Capital, cinco de ellas se dieron en contexto de violencia de género y bajo la calificación de femicidios. “No son números: son vidas, historias, familias y comunidades atravesadas por el dolor. Son mujeres asesinadas en un contexto donde la violencia de género sigue presente y las respuestas para prevenir y proteger nuestras vidas son insuficientes”, agregaron y convocaron a marchar “porque no queremos seguir contando muertas”.

La referente de la Asamblea Lebsotranfeminista, Liliana Leyes, sumó a los femicidios de Candelas, Banach y Bordón , el caso de Lara Valentina Carballo , ocurrido el 19 de julio mientras Argentina disputaba la final del Mundial de fútbol ante España.

Leyes apuntó que en las últimas semanas se incrementaron los casos de violencia machista. “Desde julio suceden muchos hechos de violencia cotidiana que venimos acompañando”, sostuvo en diálogo con LT8 la militante feminista y lamentó los femicidios ocurridos en agosto.

Según los registros de Leyes, en lo que va del año se registraron casi 170 femicidios y transfemicidios en Argentina y planteó que la marcha es en exigencia: “Todos los gobiernos, el nacional, provincial y municipal deben accionar con políticas y voluntad públicas con presupuesto porque lo que hay no alcanza”.

Leyes recordó las reiteradas denuncias de discursos de odio que parten desde el gobierno nacional, “que ni bien asumió nos quitó derechos para trabajar con compañeras más vulnerables de Rosario”. En este punto, contó que hubo más de 40 programas “arrebatados” por el gobierno de Javier Milei tras la eliminación del Ministerio de Mujeres.

Por su parte, el gobierno nacional expone que bajaron la cantidad de femicidios tras la aplicación de su política, sin embargo, Leyes remarcó que “cada vida es importante y no se puede hablar de que las cifras bajan cuando estamos denunciando violencia machista estructural, si hay un caso la violencia sigue existiendo”.

En esta línea, Leyes defendió el Programa Acompañar que estaba pensando para las mujeres y disidencias que querían salir del círculo de violencia. “En el 90% de los casos las mujeres son víctimas de sus parejas, exparejas o en el ámbito del hogar, con este programa las compañeras podían tener autonomía, salir de ese círculo y tener una economía propia. Eso es parte de lo que arrebató el gobierno, hablamos de políticas de vida y por eso estamos en emergencia”, concluyó la militante.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.