Construirán una nueva estación transformadora de energía que beneficiará a nueve localidades del sur provincial

Estará emplazada en Carreras y los trabajos demandarán un presupuesto superior a los 27 mil millones de pesos con un plazo de 20 meses para su ejecución

Representantes del gobierno de Santa Fe abrieron este miércoles los ocho sobres correspondientes la licitación para construir la nueva estación transformadora de Carreras , una obra con un presupuesto oficial superior a los 27.000 millones de pesos que reforzará el abastecimiento eléctrico para unos 10.000 usuarios de nueve localidades del sur provincial.

El acto se desarrolló en el SUM Comunal de Carreras y fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el presidente comunal Armando De Nenne; y autoridades del directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

“Esta es una obra histórica que durante mucho tiempo parecía imposible y que hoy empieza a hacerse realidad gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y al enorme trabajo que viene llevando adelante el ministro Gustavo Puccini. Es una inversión que va a cambiar la calidad de vida de miles de vecinos y potenciar el desarrollo de toda la región ”, expresó Di Gregorio.

La senadora remarcó que la apertura de sobres representa un avance concreto para una infraestructura que permitirá ampliar la capacidad del sistema eléctrico y acompañar el crecimiento de las localidades alcanzadas por el proyecto.

“Mientras el gobierno nacional sigue demorando una obra estratégica como la interconexión Río Diamante-Charlone, que el sur santafesino necesita desde hace años, el gobierno de Santa Fe continúa dando respuestas concretas con inversiones y obras que fortalecen el sistema eléctrico provincial. Seguimos abriendo sobres, licitando y ejecutando infraestructura porque entendemos que no hay desarrollo posible sin energía confiable para los vecinos, el comercio y la producción”, sostuvo Di Gregorio.

Por su parte, el presidente comunal Armando De Nenne se refirió a lo que representa este paso para Carreras y para toda la zona. “Para Carreras es un día muy importante. Estamos hablando de una obra que esperamos durante muchos años y que no solamente va a beneficiar a nuestra localidad, sino también a miles de usuarios de toda la región. Esto es un paso concreto para que finalmente podamos contar con esta infraestructura”, señaló De Nenne.

Y agregó: “Una obra de estas características también nos permite pensar en el Carreras de los próximos años. Contar con mayor capacidad y un mejor servicio eléctrico es necesario para acompañar a las familias, al comercio, a las empresas y a la producción”, ponderó el presidente comunal.

Fortalecer el servicio en el sur provincial

El proyecto contempla la construcción de una nueva estación transformadora de 132/33/13,2 kV, equipada con dos transformadores de 40 MVA, además de un edificio de control, una torre de comunicaciones y la vinculación con la Estación Transformadora de Firmat mediante aproximadamente 33 kilómetros de una nueva línea de alta tensión de 132 kV.

La nueva infraestructura beneficiará de manera directa a Carreras, Alcorta, Máximo Paz, Labordeboy, Juncal, Hughes, Wheelwright, Miguel Torres y Melincué, alcanzando a unos 10.000 usuarios y cuatro cooperativas eléctricas de los departamentos Caseros y Constitución.

La obra permitirá abastecer el crecimiento de la demanda, reducir la frecuencia y duración de los cortes de energía, mejorar la calidad del servicio eléctrico y fortalecer la infraestructura disponible para acompañar el desarrollo productivo de la región.

La ejecución tendrá un plazo estimado de 20 meses y permitirá incorporar hasta 80 MVA de potencia instalada al sistema eléctrico.