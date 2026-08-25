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La FIA acusó a los seguidores de Franco Colapinto de "acoso y falta de respeto"

El organismo rector de la F1 condenó los "comentarios abusivos" que se produjeron tras la sanción al piloto argentino en el Gran Premio de los Países Bajos

25 de agosto 2026 · 22:54hs
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La FIA acusó a los seguidores de Franco Colapinto de acoso y falta de respeto

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector de la Fórmula 1, condenó el “acoso y la falta de respeto” en comentarios abusivos en redes sociales sobre los comisarios de carrera tras el Gran Premio de los Países Bajos.

Si bien la declaración de la FIA no destacó ningún incidente o comentario específico, y tampoco dio el nombre de Franco Colapinto, se produce después de la ola de reacciones adversas en redes sociales por parte de seguidores del piloto argentino de Alpine, que recibió dos sanciones de los comisarios en la carrera del domingo.

>> Leer más: El peso de las reglas de la FIA y la falta de sentido común en el camino de Franco Colapinto

“El abuso en línea, el acoso y la falta de respeto no tienen cabida en nuestro deporte”, indicó la FIA junto con un comunicado del grupo United Against Online Abuse.

Añadieron: “Tras el Gran Premio de Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abuso en línea después de aplicar sanciones deportivas de acuerdo con el reglamento de la FIA”.

“La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de abuso y acoso. El desacuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”.

Acusaciones y defensa

A Colapinto y a Arvid Lindblad, de Racing Bulls, se les impuso a cada uno una sanción de paso por boxes (“drive-through”) después de que se determinara que habían adelantado bajo doble bandera amarilla tras el fuerte accidente de Max Verstappen. Colapinto sostuvo que en realidad no había intentado un sobrepaso sino que trataba de esquivar los restos del choque.

El fallo de los comisarios señaló que “reconocen las complicaciones causadas por la importante cantidad de escombros en la pista en ese momento y lo tienen en cuenta como circunstancias atenuantes” al decidir no imponer una sanción aún mayor.

Colapinto y Liam Lawson, de Red Bull, también recibieron cada uno sanciones de 10 segundos por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla.

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