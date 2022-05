Juan Cruz Rodríguez: "El presupuesto debe realizarse totalmente de cero"

El candidato afirmó que el presupuesto tiene 3 partes y hay 1 sola presentada, por lo tanto, no cumplieron con la presentación formal del mismo, acto seguido introdujo: “Conocer el estado real del club es un derecho que le compete al socio y con esta comisión directiva no se está cumpliendo”. En relación al origen de los números presentados en el escrito, Juan Cruz Rodríguez sostuvo que, si bien el informe tiene un anexo con premisas respecto de lo que son las composiciones de las cuentas, en ningún lado se explica cómo se conforman las mismas. A modo de ejemplo, nombró el ingreso de la cuota societaria. “No podemos saber si lo que están queriendo decir es el total de las cuotas emitidas o las que empiezan a cobrar”, remarcó y completó diciendo: “Al exponer cuentas que no están explicadas, no sabemos con exactitud de qué se tratan esas cifras”. Consultado minutos después de la asamblea, el máximo referente de Espacio Canaya aseguró que “el presupuesto es insolvente (sic)”, argumentando que el dato más evidente es la estimación de transferencia de jugadores. “En los últimos años, Central no ha podido vender siquiera por un valor muy inferior al estimado”, dijo y explicó detalladamente que, según el escrito presentado por la comisión directiva actual, se estima vender a los juveniles Lautaro Blanco y Facundo Buonanotte, dos de los mejores jugadores que tiene Central, por una suma de 4 millones y medio de dólares. Para el candidato es inverosímil la estimación, puesto que no hay eventos pasados u ofertas conocidas que le den sustento.