Jorge Almirón ya le ganó a Newell's, pero nunca conquistó el corazón de los canallas

A mitad de año, el presidente Belloso dijo que hasta su madre pidió que lo echara. Este domingo el técnico estará ante otro duro examen de los hinchas

La declaración debe ser una de las más bizarras en mucho tiempo en el fútbol argentino. Central había quedado afuera de la pelea por el título en el torneo Apertura y de la Copa Argentina entre los hinchas del club había un clamor más o menos generalizado para que los directivos despidieran a Jorge Almirón y contrataran a otro director técnico. Nadie sintetizó mejor ese deseo colectivo, que circulaba sin complejos por las redes sociales, que el propio presidente del club, Gonzalo Belloso. “Hasta mi mamá me pidió que lo eche”, dijo un día en una conferencia de prensa muy atípica. Era el peor momento del entrenador desde su llegada a Rosario, aunque Belloso resistió y lo mantuvo en el cargo.

Desde que asumió, a principios de la temporada, Almirón nunca cayó del todo bien entre los canallas. Cuando se anunció su contratación, muchos seguían preguntándose las razones por las que Central no le renovó contrato a Ariel Holan, quien llegó en silencio y conquistó los corazones auriazules en base a resultados.

Almirón, se dijo entonces, fue elegido por su experiencia como entrenador en partidos de ida y vuelta, los llamados “mata-mata”. A Holan no le había ido bien en esos cruces eliminatorios en los torneos Apertura y Clausura de 2025. Además, todo el mundo en Central daba por descontado que el equipo llegaría, como mínimo, a los octavos de final de la Copa Libertadores de este año. Y si ocurría, los partidos eliminatorios pasarían a ser claves.

"Almirón no se va"

Pero Belloso fue muy enfático el día que contó que hasta su madre le había pedido la cabeza del entrenador: “No”, dijo y Almirón siguió al frente del equipo más allá del reclamo de los hinchas.

La perspectiva del cruce con Corinthians en la Copa Libertadores y un arranque aceptable en el torneo Clausura acallaron por un tiempo a los hinchas que pedían/exigían el reemplazo del técnico. Pero después de la eliminación ante el Timao, en dos partidos en los que Central hizo más méritos para pasar e incluso jugó muchos de los 180 minutos con un jugador más, pero no pudo meter un gol, reflotó la bronca.

El entrenador experto en partidos de “mata-mata”, el dos veces subcampeón de la Libertadores con Lanús y Boca, no había conseguido que Central quebrara la resistencia de Corinthians. Y el equipo quedó afuera del torneo que más querían todos, desde sus hinchas hasta los jugadores, sobre todo Ángel Di María, el cuerpo técnico y los directivos.

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Apunten contra el director técnico

A Almirón, pero también a Belloso, los hinchas le cuestionan que no trajera un centrodelantero goleador. Hace meses que el técnico y el presidente sabían que Alejo Veliz ya no sería parte del equipo en el segundo semestre, parecía evidente que el regreso de Marcos Ruben no dejaba de ser una apuesta, era un hecho archiprobado que Enzo Copetti está lejos de ser un “9” que la meta y nadie pensaba que Tomás Badaloni fuera el mejor recurso para embocarla. Ni el técnico ni el presidente parecieron percibirlo.

Otros señalamientos a Almirón son su predilección por Vicente Pizarro, que por ahora está a años luz del jugador al que vino a reemplazar (Ignacio Malcorra, nada menos) y, más enfáticamente, los cambios que hace en el equipo durante los partidos. Este es, por lejos, el principal reproche, sobre todo cuando las decisiones del técnico no expresan vocación ofensiva ni intención de ir a buscar un resultado.

Ni Almirón ni Belloso percibieron la necesidad de reforzar el plantel con un nueve goleador Ni Almirón ni Belloso percibieron la necesidad de reforzar el plantel con un nueve goleador

Si sale Pizarro y entra Federico Navarro en momentos en que Central necesita poder de fuego, el hincha no lo entiende y se enoja. Tampoco lo interpreta cuando debe irse Ovando y el técnico elige mandar a la cancha a Facundo Mallo antes que a Sebastián Zaracho, a quien el club acaba de contratar como refuerzo. Con decisiones como esas, Almirón diluye la posibilidad de ganarse la confianza de los canallas.

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Mucho análisis y nada de autocrítica

Un factor más que distancia al técnico de los hinchas es el análisis que suele hacer sobre la actuación del equipo, sobre todo cuando no fue buena y muy especialmente si se trata de una derrota: el entrenador encuentra una explicación para todo, pero nunca es con autocrítica.

Ahora se juega otro clásico. Almirón ya ganó uno como técnico (2 a 0, y en el Coloso), pero el que viene será otra vez un duro examen para él. Una victoria le daría algo más de aire, justo antes de jugar la final de la Supercopa Internacional. Una derrota, en cambio, lo dejaría al borde del abismo. Esto implica un notorio contraste con la situación de su colega de Newell’s, a quien los hinchas rojinegros valoran hoy más que a ningún futbolista.

Almirón tiene más herramientas disponibles que Frank Kudelka para tratar de ganar el partido en Arroyito y cambiar la percepción sobre su trabajo, aunque esa ventaja aumenta a su vez la presión sobre el técnico, que llegó a septiembre con la banca de Belloso pero sigue sin meterse en el bolsillo a los hinchas canallas. Todavía tiene tiempo, aunque cada vez queda menos.

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