Minuto a minuto: Central metió un triunfazo en cancha de River, aguantando al final con uno menos

a El equipo de Jorge Almirón derrotó a River 1 a 0, por el gol en contra de Nicolás Otamendi en el primer tiempo y logró el primer triunfo del Clausura.

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Cantizano estuvo muy activo en Central en el primer tiempo en que se fue al descanso ganando 1 a 0 a River.

Los jugadores de Central celebran el gol, que fue de Otamendi en contra.

Central derrotó 1 a 0 a River en el Monumental y se quedó con el primer triunfo en el Clausura, a expensas de un equipo del Chacho Coudet en llamas. El único gol del equipo de Jorge Almirón lo marcó Nicolás Otamendi en contra en el primer tiempo y al final fue expulsado Emanuel Coronel.

90' (+2') Gran jugada de Cantizano, que sacó Beltrán al córner.

83' ROJA A CORONEL. El lateral tenía amarilla y en una pelota perdida de Galván, le hizo una falta bárbara. Doble amarilla y afuera.

69' Tremenda atajada de Ledesma. Beltrán la tuvo de frente al arco y el arquero la sacó con el pie.

TURNO DE CÓNAN: ¡ENORME atajada de Ledesma para evitar el empate de River vs. Rosario Central!



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64' Cabezazo sin fuerza de Campaz, tras centro de Di María desde la derecha.

¡¡INFERNAL!! Santiago Beltrán le tapó un mano a mano impresionante al Bichito Campaz.



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61' Beltrán le tapó el segundo a Campaz mano a mano. Di María lo dejó libre de marcas.

IMPRESIONANTE: así fue la SALVADA ÉPICA de Nacho Ovando para evitar el gol de Galván en River-Central.



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47' Lo tuvo River tras pifia de Ledesma. Se le escapó la pelota y la salvada de Ovando a Galván que se relamía valió un gol

LLAMÓ EL VAR Y CAMBIÓ LA DECISIÓN: Nicolás Ramírez había sancionado penal para River pero luego fue invalidado por mano de Otamendi.



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36' Ramírez sorprendió cobrando penal para River, pero después revió la decisión porque era mano de Otamendi.

30' Tuvo el segundo el Canalla. Pase cruzado de Campaz a Di María, la bajó bárbaro a Cantizano y la tiró arriba del travesaño de frente al arco.

¡GOLPEÓ LA VISITA! Cantizano apareció justo donde debía y, tras un gran centro de Campaz, marcó el primero de Rosario Central ante River en el Monumental.



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27' GOL DE CENTRAL. Campaz llegó al fondo y metió el pase a Cantizano que la empujaba al gol, pero Otamendi se anticipó y venció su valla.

¡CERCA, MUY CERCA! Lautaro Pereyra la tiró por arriba de Cónan Ledesma pero la pelota no llegó al arco de Rosario Central.



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23' Pereyra la tuvo ante la salida desesperada de Ledesma y la tiró por arriba del travesaño.

NO SUMA: Enzo Copetti había marcado el 1-0 de Rosario Central vs. River tras un gran pase de PECHO de Di María pero fue invalidado por offside.



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15' Gol anulado de Copetti, por ínfima posición adelantada tras pase de hombro de Di María.

11' Se lo perdió Cantizano, tras mal rechazo atrás de Rivero. Eligió pararla y tirarla de emboquillada sobre Beltrán después, en vez de hacerlo de entrada.

10' Primera de Central, remate desviado de Di María.

8' Todo River pidió penal de Ledesma a Freitas pero se tiró.

3' Cabezazo de Otamendi cerca del travesaño

>>Leer más: Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Las estadísticas de River y Central