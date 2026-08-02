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Minuto a minuto: Central metió un triunfazo en cancha de River, aguantando al final con uno menos

a El equipo de Jorge Almirón derrotó a River 1 a 0, por el gol en contra de Nicolás Otamendi en el primer tiempo y logró el primer triunfo del Clausura.

2 de agosto 2026 · 19:16hs
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Los jugadores de Central celebran el gol

Virginia Benedetto

Los jugadores de Central celebran el gol, que fue de Otamendi en contra.
Cantizano estuvo muy activo en Central en el primer tiempo en que se fue al descanso ganando 1 a 0 a River.

Virginia Benedetto

Cantizano estuvo muy activo en Central en el primer tiempo en que se fue al descanso ganando 1 a 0 a River.

Central derrotó 1 a 0 a River en el Monumental y se quedó con el primer triunfo en el Clausura, a expensas de un equipo del Chacho Coudet en llamas. El único gol del equipo de Jorge Almirón lo marcó Nicolás Otamendi en contra en el primer tiempo y al final fue expulsado Emanuel Coronel.

>>Leer más: Franco Cervi, con la 10 y de regreso en Central: volvió una década después y fue amonestado

El minuto a minuto en el Monumental

90' (+2') Gran jugada de Cantizano, que sacó Beltrán al córner.

83' ROJA A CORONEL. El lateral tenía amarilla y en una pelota perdida de Galván, le hizo una falta bárbara. Doble amarilla y afuera.

69' Tremenda atajada de Ledesma. Beltrán la tuvo de frente al arco y el arquero la sacó con el pie.

64' Cabezazo sin fuerza de Campaz, tras centro de Di María desde la derecha.

61' Beltrán le tapó el segundo a Campaz mano a mano. Di María lo dejó libre de marcas.

47' Lo tuvo River tras pifia de Ledesma. Se le escapó la pelota y la salvada de Ovando a Galván que se relamía valió un gol

36' Ramírez sorprendió cobrando penal para River, pero después revió la decisión porque era mano de Otamendi.

30' Tuvo el segundo el Canalla. Pase cruzado de Campaz a Di María, la bajó bárbaro a Cantizano y la tiró arriba del travesaño de frente al arco.

27' GOL DE CENTRAL. Campaz llegó al fondo y metió el pase a Cantizano que la empujaba al gol, pero Otamendi se anticipó y venció su valla.

23' Pereyra la tuvo ante la salida desesperada de Ledesma y la tiró por arriba del travesaño.

15' Gol anulado de Copetti, por ínfima posición adelantada tras pase de hombro de Di María.

11' Se lo perdió Cantizano, tras mal rechazo atrás de Rivero. Eligió pararla y tirarla de emboquillada sobre Beltrán después, en vez de hacerlo de entrada.

10' Primera de Central, remate desviado de Di María.

8' Todo River pidió penal de Ledesma a Freitas pero se tiró.

3' Cabezazo de Otamendi cerca del travesaño

>>Leer más: Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

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