Joaquín Boghossian: "Larriera es un excelente entrenador"

Sigo la campaña, pero más que nada los resultados. Vi un poco el partido con Riestra, pero no tengo demasiado tiempo como para ponerle el foco y hacer un análisis. Sé que tuvo un inicio muy bueno y me alegra porque conozco a su cuerpo técnico y son todos buena gente. A veces hablamos con Marco, pero esto de “viste que ganó”, “viste que está en zona de clasificación”, “viste que Central esto, que Newell’s lo otro”. Ojalá a Mauricio le vaya bien, me parece que su equipo tiene una identidad y que su idea la pudo llevar a cabo. Ojalá esté mucho tiempo al frente de equipo.

Sí, Mauricio es un excelente entrenador y ya lo demostró. En Peñarol los mejores años en este último tiempo fueron con Mauricio como técnico. Es un tipo que está muy actualizado, que tiene mucha llegada al jugador y cuando me enteré me puso muy contento.

Larriera.jpg De uruguayo a uruguayo. Boghossian ponderó las virtudes de Larriera como técnico. Leonardo Vincenti / La Capital

¿Qué reflexión podés hacer del Loco Bielsa como técnico de la selección uruguaya?

En esto tendría que sacarme la camiseta porque soy hincha fanático de Bielsa desde siempre. Me encanta lo que pregona y no es porque es lo mismo que busco yo, porque no está bueno esto de cortar y pegar, más tratándose de un tipo de la jerarquía de Bielsa. Marcelo está potenciando no sólo la selección, sino al fútbol uruguayo en general. El equipo tiene una idea clara y es un equipo valiente, que va al frente. Paro no sólo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha está haciendo un trabajo excelente. Hace y dice cosas que no todos se animan a hacer o decir.

Bielsa.jpg Bielsa le cambió la cara a la selección uruguaya y para Boghossian transformó a la Celeste en un equipo "valiente".

¿Modificó en algún sentido el estilo de la selección?

Sin dudas que es un equipo valiente. El Maestro Tabárez nos dio mucho, después vino el Tornado (Diego Alonso), que nos puso en el Mundial, donde no tuvimos la suerte que pudimos haber tenido, y esta decisión de Bielsa también fue buena. Con su impronta logró que Uruguay fuera un equipo valiente, que va al frente, y eso es lo que al uruguayo le gusta. La garra charrúa tiene que estar siempre, pero este es un equipo que va y busca y eso es lo que a la gente la ilusiona. Sentimos que tenemos jugadores para competirle a cualquiera y creo que Marcelo lo sabe.

¿Tuviste la oportunidad de hablar personalmente con el Loco?

No, una vez me enteré que estaba de vacaciones acá en Uruguay, pero todavía no había sido oficializado en la selección, y por intermedio de gente que lo conoce intenté llegar a él, pero no pude. La ilusión siempre la tengo porque lo sigo hace mucho tiempo. Con gusto me sentaría a escucharlo.